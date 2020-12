Zig-zag-borgmester smutter i utide

Hvis du ved noget om sagen, så kan du skrive fortroligt til Ekstra Bladets journalister på munk@eb.dk.

Det kom som en bombe, da Fredericias unge bykonge, Jacob Bjerregaard (S), pludselig tirsdag aften på Facebook meddelte, at han smider tøjlerne efter syv år med borgmesterkæden om halsen.

Et år før næste kommunalvalg. Så sent som 25. august fastslog han ellers overfor TV SYD, at han var klar til fire år mere i Fredericia, hvor socialdemokraterne har absolut flertal.

- Jeg genopstiller ved næste valg, lød det altså i sensommeren fra 43-årige Jacob Bjerregaard, der blev borgmester i 2014 efter en kort karriere i Folketinget.

Før exit: Boligsag hang over borgmesterens hoved Det har været kendt i kommunen og af borgmesteren længe, at Ekstra Bladet interesserede sig for hans køb af luksusgrunden på Argentinervej. Ekstra Bladet søgte første gang aktindsigt i sagen om borgmesterens køb af grunden 29. oktober i år. Her sendte vi seks aktindsigtsanmodninger og stillede kommunen tilsvarende seks spørgsmål. I løbet af november og starten af december har vi stillet kommunen en lang række spørgsmål og søgt om yderligere aktindsigt i mange forhold, der knytter sig til sagen. Tirsdag formiddag sendte vi kommunens kommunikationsafdeling en interview-forespørgsel om sagen. Om aftenen gik borgmesteren på Facebook og sagde, at han havde fået et nyt job, og han derfor træder tilbage til februar. Herunder kan du se forløbet om borgmesterens køb af grunden på Argentinervej, før han gik af: 29.10.2020 – Ekstra Bladets første henvendelse til Fredericia Kommune om sagen. Seks aktindsigtsanmodninger og seks spørgsmål 09.11.2020 – Klage over, at Ekstra Bladet ikke kan få aktindsigt i korrespondance 09.11.2020 – Spørgsmål om, hvorvidt Jacob Bjerregaard stod på venteliste 09.11.2020 – Spørgsmål om, hvor mange bud der var på grunden Argentinervej 42 19.11.2020 – To anmodninger om aktindsigt i korrespondance 19.11.2020 – Tematisering af anmodning om aktindsigt 19.11.2020 – To nye aktindsigtsanmodninger og klage over afgørelse af en anden 19.11.2020 – Spørgsmål om, hvorfor Jacob Bjerregaard fik lov til at byde mundtligt, når der står i bekendtgørelsen, at bud skal være skriftlige 26.11.2020 – Rykker 27.11.2020 – Rykker igen 30.11.2020 – Spørgsmål om, hvorfor kommunen praktiserer skriftlighed over for andre – men ikke borgmesteren 30.11.2020 – To nye aktindsigtsanmodninger og et nyt spørgsmål 02.12.2020 – To nye spørgsmål 02.12.2020 – Ny aktindsigt 02.12.2020 – Klage over afgørelse om aktindsigt 03.12.2020 – Nyt spørgsmål om måden, hvorpå kommunen behandler aktindsigtsanmodninger 08.12.2020 – Kl. 10.03 Forespørgsel til kommunens kommunikationsafdeling om interview med borgmesteren og kommunaldirektøren om sagen 08.12.2020 – Borgmesteren skriver på Facebook om aftenen, at han går af 08.12.2020 – Ni nye spørgsmål til kommunens jurist og en enkelt aktindsigtsanmodning Vis mere Luk

Men nu er han altså efter eget udsagn blevet tilbudt 'drømmejobbet' i lobby- og PR-firmaet Advice, som ligger i København.

- Hvornår besluttede du at stoppe som borgmester?

- Det har været en proces for mig. Henover sommeren. Der har min hustru og jeg drøftet grundigt igennem, hvordan vi så på fremtiden. Vi blev enige om, at jeg ikke skulle genopstille. Jeg er så i løbet af efteråret begyndt at se på nye muligheder. Jeg har så haft nogle dialoger, der har ført til det her job.

- Du er Danmarks yngste bykonge. I har absolut flertal i byrådet. Hvorfor tager du ikke en runde mere til næste år?

- Det har jeg overvejet. Men kom frem til, at to perioder var fint. Og så kom det her tilbud. For mig var det vigtigt at komme ud af politik igen. Nu kom muligheden. Timingen var god. Derfor har jeg efter moden overvejelse truffet det valg.

- Hvornår lavede du aftalen med Advice?

- Det har været en løbende proces. Den endelige aftale faldt på plads i mandags. Jeg skal være director med særligt ansvar for grøn omstilling. Det glæder jeg mig rigtig meget til.

Jacob Bjerregaard får ifølge lobbyfirmaets hjemmeside 113 kolleger, heraf har 24 i dag titel af director. Med Bjerregaards tiltrædelse til februar vil knap 22 procent af medarbejderne kunne præsentere sig med denne titel.

Her kan han samtidig sige goddag til en nær samarbejdspartner. Nemlig tidligere forsvarsminister fra Venstre Gitte Lillelund Bech. Hun er partner og altså medejer i Advice - og er samtidig formand for det konkursramte Fredericia Teater.

Som byens borgmester har Jacob Bjerregaard for nylig besluttet, at kommunen vil genrejse Gitte Lillelund Bechs konkursramte kulturflagsskib med et tocifret millionbeløb.

