Dato for samlet færdig-vaccination udsat

Medlemmerne af Folketingets sundhedsudvalg er blevet informeret om, at alle danskere nu først forventes at være færdigvaccineret 18. juli.

Det er tre uger senere end den oprindeligt udmeldte dato, der var 27. juni.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en mail til sundhedsudvalget. Ekstra Bladet er i besiddelse af denne mail.

Årsagen er ifølge Sundhedsministeriet, at der er forsinkelser i den forventede levering af vacciner.

Sundhedsstyrelsen grebet i vaccine-bluff

Ny vaccine

Det skulle være Johnson & Johnsons vaccine, der snart forventes godkendt af de europæiske lægemiddelmyndigheder, der er forsinket.

- Desværre har producenten meddelt, at de først er i stand til at levere i april måned, skriver Sundhedsstyrelsen i et notat, der er vedhæftet mailen til sundhedsordførerne.

Sundhedsstyrelsen skriver også i notatet, at Pfizer forventes at levere 20.000 flere vacciner om ugen end forventet i april.

Derudover er det tidligere fredag meldt ud, at Astra Zeneca-vaccinen nu også kan anvendes til borgere mellem 65 og 84 år.

Alt i alt betyder ændringerne dog, at danskerne må kigge lidt længere ind i sommerferien, før det forventes, at alle har haft mulighed for at blive vaccineret.

Sundhedsmyndighederne i Danmark har fra starten sagt, at vaccineplanen er baseret på estimater for forventninger til leverancer og altså ikke er mejslet i sten.