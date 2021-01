De første penge til minkavlere udbetales nu

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) siger i Folketingssalen, at de første honorarer til minkavlere, der har slået deres dyr ned, bliver udbetalt 'i disse timer'.

Det siger han spurgt ind til, hvorfor der ikke er udbetalt erstatning og kompensation til minkavlerne endnu, efter at de i starten af november blev bedt om at slå alle deres dyr ned. De blev samtidig lovet fuldgod og hurtig kompensation.

- Der skal ikke herske tvivl om, at jeg gerne havde set, at vi for længe siden kunne have udbetalt penge til minkavlerne, siger Rasmus Prehn.

- Og der skal ikke herske tvivl om, at jeg gerne vil have udbetalt kompensation hurtigst muligt.

Den store erstatningspakke er betinget af en aftale i Folketinget og godkendelse i EU. Men dele af erstatningen - honorarer til avlere, hvis farme ikke var ramt, men lå tæt på smittede farme - udbetales altså nu.

- Hvad angår honorarer for at have slået dyr ned, har Fødevarestyrelsen oplyst til mig, at de påbegynder udbetaling i zone 2 i disse timer, siger Rasmus Prehn.

Fødevarestyrelsen oplyser til Ritzau, at de første penge til minkavlere, der har ydet bistand med at aflive mink, vil bliver udbetalt denne uge.

Også den tempobonus, som nogle avlere har ret til, og forudbetalinger af erstatninger ventes at være på vej inden for kort tid.

- Det betyder, at et antal minkavlere i disse dage og i resten af januar og februar modtager en del af de penge, de har krav på, og som de helt forståeligt har efterspurgt, siger styrelsen i en skriftlig kommentar.

I løbet af efteråret begyndte corona at sprede sig på landets minkfarme, og i oktober blev det besluttet, at nogle mink skulle aflives.

Det gjaldt både minkene på farme med bekræftede smittetilfælde og besætninger inden for 7,8 kilometer af en smittet farm.

Senere fik minkavlerne lov til at hjælpe med at aflive minkene, og det er betaling for det arbejde, som nu er på vej.

Udstedelsen af den nødvendige erstatningsbekendtgørelse mangler stadig. Det gør også EU-godkendelse af modellen for udbetaling.

Fødevarestyrelsen forventer dog, at det kan være på plads i løbet af den kommende uge.

Men der vil gå noget tid, før alle minkavlere har modtaget deres endelige betalinger, understreger styrelsen.

Det skyldes, at flere sager ikke er afklaret, og at styrelsen endnu ikke har 'kapaciteten helt på plads'.

- Det beklager vi, men der er tale om en helt ny og ret kompleks opgave for styrelsen, lyder det fra Fødevarestyrelsen.

I november sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at alle mink nu skal aflives.

Det skyldtes, at der var fundet mutationer af covid-19, som kunne true en vaccine. Det var der dog ikke lovhjemmel til at kræve.

Sagen endte med at koste daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) jobbet.

Siden er der blev vedtaget en lov, der forbyder hold af mink i Danmark frem til 2022. Den blev vedtaget 21. december.