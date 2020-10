De har intet lært

Det tredje corona-udbrud ramte i weekenden Det Hvide Hus, da fem af vicepræsident Mike Pences nærmeste ansatte blev testet positive.

Vicepræsidenten fortsætter dog ufortrødent i kampagnesporet - og stor corona-skepsis består på Team Trump, skriver New York Times.

- Det Hvide Hus har haft meget løse reglerne omkring ansatte og lederskab. De havde et stort udbrud, men det er ret tydeligt, at de ikke intet har lært af det, så de udbrud kommer til at fortsætte, udtaler ledende doktor Ashish Jha fra Brown University School of Public Health til avisen.

Det første udbrud fandt sted i maj, siden fulgte det store udbrud i starten af oktober og nu er præsidentens stabs altså ramt igen.

Mike Pence og hans kone, Karen Pence, er begge testet negative. Men han burde alligevel blive hjemme fra valgkampens slutspurt, mener folk fra hans eget kampagnehold, skriver New York Times. De frygter yderligere smittespredning, og at historien om covid-udbruddet bliver større i amerikanske medier end vicepræsidenten kan styre.

Der går sågar forlydene om, at stabschefen i Det Hvide Hus, Mark Meadows, i weekenden forsøgte at holde nyheden om det nye udbrud ude af offentligheden.

Over for CNN afviser han da også at fortælle i deltaljer om udbruddet.

Mike Pences stabschef er blevet testet positiv for covid-19

Ude af kontrol

Af hensyn til behovet for at beskytte personlige oplysninger, så bør offentligheden kun kende til udbrud blandt præsident, vicepræsidenten og deres tætte medarbejdere, siger han.

I samme tv-udsendelse vakte Mark Meadows desuden opsigt, da han sagde, at corona aldrig kommer under kontrol.

- Vi får ikke kontrol over pandemien. Vi får kontrol med vacciner, behandling og andre formildende omstændigheder, sagde han til CNN's Jake Tapper i progtammet 'State of the Union.'

Donald Trump har adskillige gange nedgjort risikoen ved covid-19.

- Den vil bare forsvinde, har han blandt andet sagt.

Mindst 224.800 amerikanere er døde med virus.

Kamela Harris, vicepræsidentkandidat for demokraterne, kritiserer Mike Pence, fordi han fortsat ikke overholde maskekravene.

De konservative afviser naturligvis den snak.

Ikke desto mindre blev Mike Pence set iført maske i løbet af weekenden, da han fløj landet tyndt i Air Force One.

Nedenfor billeder af Mike Pence som fortsætter kampen for at skrabe stemmer ind. Foto: Jonathan Drake/RitzauScanpix