De Konservative overhaler Venstre i ny meningsmåling

De Konservative er med 12,9 procent større end Venstre i ny meningsmåling fra Voxmeter.

Venstre er målt til 11,8 procent, omtrent en halvering siden valget.

Og det er langt fra første gang, at det står skidt til for partiet Venstre i meningsmålingen.

I starten af februar var den nemlig også gal.

Her beskrev Altinget, hvordan et gennemsnit af meningsmålinger gav partiet 12,4 procent af stemmerne, hvilket ville resultere i, at 21 Venstre-folk vil blive sendt ud af Folketinget, såfremt at det blev valgresultatet.

Enkeltmålinger kan være skæve eller give et forvredet øjebliksbillede, mens Altingets vægtede snit er et mere pålideligt billede af vælgernes kryds, hvis der var valg i dag.

Farvel Støjberg

Venstres seneste dyk i meningsmålingerne kommer efter intern uro omkring nu tidligere næstformand Inger Støjberg.

Ved valget i 2019 fik Venstre godt 23 procent af danskernes opbakning. Dengang hed formanden Lars Løkke Rasmussen. Han er nu løsgænger sammen med en række andre prominente navne i Folketinget.

Venstres målinger har været nedadgående over en længere periode - og de Konservatives det modsatte, så sammenhængen med Inger Støjbergs V-exit er diskutabel.

Meningsmålingen er foretaget far den 8. til den 15. februar, og den er dermed den første, hvor Venstre i hele målingsperioden har været uden Inger Støjberg.

Joachim B: Derfor er blå blok i ruiner

I takt med, at De Konservative er gået frem og Venstre tilbage, har flere stillet spørgsmål om, hvorvidt De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, er blå bloks reelle statsministerkandidat. Noget han dog selv afviser.

- Den største fejl, jeg kan begå, er at begynde at tænke på det lige nu, for så ville jeg fuldstændig tabe fokus. Det, der fylder for mig, er, at de borgerlige partier skal have 90 mandater, siger han til Berlingske i onsdag sidste uge.

Voxmeter måler Socialdemokratiet til 32,9 procent, og målingen viser fortsat en markant føring til rød blok med estimeret 99 mandater.