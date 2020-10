De magiske 537 - kun sket to gange i 92 år

Kun to gange siden 1928 har en præsidentkandidat vundet valget uden at vinde Florida. Sidste gang vandt Trump med 112.911 stemmer, mens valget blev afgjort med 537 stemmer i 2000. I år ligner det et nyt hundeslagsmål

Hvis 537 stemmer havde fordelt sig anderledes i 2000, kunne verden have set helt anderledes i dag. Det lyder absurd, men det er ikke desto mindre tilfældet.

For 20 år siden blev Al Gore slået med for Bush 537 magiske stemmer i Florida, der endte med at blive forskellen mellem fire år til Republikanernes George W. Bush og Demokraternes Al Gore.

En Irak-krig, en invasion af Afghanistan og et nationalt traume 11. september senere er Florida fortsat en svingstat, der bliver hamrende afgørende for, hvem der kan sætte sig i Det Hvide Hus de næste fire år.

Kun to gange på 92 år har en præsidentkandidat endt med at vinde uden at have taget Florida, og det ligner endnu en Hitchcock-gyser.

Trumps uppercut

Generelt har Donald Trump meget at takke Florida for. Foruden at give præsidenten mulighed for at forbedre sit golfhandicap var det også Florida, der i sidste ende var med til at sikre ham embedet. 112.911 stemmer blev forskellen, og så endte de 29 valgmænd hos Trump. En uppercut til Clinton.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Donald Trump har brug for at lave en Bush og vinde dramaet i Florida. Foto: AP/Andrew Harnik.

Hvis præsidenten skal gøre sig forhåbninger om at vinde valget, så har han i den grad brug for endnu en sejr i boksekampen om Florida.

Ifølge flere institutters analyser og meningsmålinger har Donald Trump ingen vej til Det Hvide Hus uden Florida.

Fokus på svingstaterne Hver dag op til valget sætter Ekstra Bladet fokus op en af de afgørende stater. En af de såkaldte svingstater. I 2020 betragtes følgende 16 stater som svingstater: Colorado, Florida, Texas, Nevada, New Mexico, Iowa, Michigan, Minnesota, New Hampshire, North Carolina, Pennsylvania, Virginia, Wisconsin, Ohio, Arizona og Georgia. Ifølge meningsmålingerne er Donald Trump bagud, og han har derfor brug for at vinde så mange svingstater som muligt. Især de store. Vis mere Luk

En gammel ven

Joe Biden kan godt undvære solskinsstaten, men vil alligevel gøre alt for at vinde den, da den kan give Trump dødsstødet. Derfor har han sendt en gammel kending i byen. Barack Obama.

Det helt store problem for Hillary Clinton i Florida var, at hun ikke kunne havde lige så godt fat i de mange latinamerikanske og sorte vælgere i Florida, som Obama havde.

Derfor blev Obama sendt i byen 24. oktober, hvor han havde en klar melding til vælgerne fra sin talerstol nær Miami.

- Hvis vi vinder Florida, så er det slut. Så behøver jeg ikke at se det endelige resultat, så kan jeg gå i seng og vide, at vi har en præsident, der kæmper for os, lød det fra Barack Obama.

Sådan afgøres præsidentvalget - Valgmandskollegiet består af 538 valgmænd. Valgmænd er repræsentanter, som de enkelte præsidentkandidater har opstillet i hver stat. Når vælgerne stemmer på en kandidat, stemmer de rent teknisk på, at den kandidats valgmænd skal sidde i valgmandskollegiet. - Valgmandskollegiet peger så på den præsident, som de ønsker, og her gælder det om at tælle til 270. Halvdelen af valgmændene - plus en. Formelt mødes valgmandskollegiet først 14. december, men afgørelsen falder normalt allerede på valgnatten, som stemmerne bliver talt op, og valgmændene fordelt. - I 48 stater og District of Columbia, der ikke har status af en stat, fordeles valgmændene således, at den kandidat, der har fået flest stemmer i staten, får alle sine valgmænd valgt. Uanset om det har været tæt løb eller en klar sejr. - I Nebraska og Maine fordeles valgmændene således, at vinderen i staten får to af valgmændene. Derudover gives en valgmand til den kandidat, der får flest stemmer i hver af de valgkredse, som bruges til at finde medlemmerne til Repræsentanternes Hus. Kilde: Ritzau Vis mere Luk

Brug for Florida

Og Barack Obama kan få ret. Hvis Trump taber Florida, så kan han få ualmindeligt svært ved at vinde valget.

I skrivende stund meldes der om dødt løb med en minimal fordel til Joe Biden. En fordel, der nemt kan blive vendt på valgdagen. Trump har brug for Florida, og ikke kun til at spille golf.

Hvis han ikke vinder de 29 valgmænd, så kan det meget vel ende, som det næsten altid gør. Floridas vinder får også nøglerne til Det Hvide Hus.

Stor oversigt: 17 dramaer der afgør præsidentvalget

Hun kan blive Trumps værste mareridt