De Radikale vil have rigsretssag mod Inger Støjberg

De Radikale mener, at tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) skal stilles for en rigsret i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Det siger partiets politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, til DR Nyheder.

- Efter at have nærstuderet konklusionerne fra Instrukskommissionen synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om, at Inger Støjberg skal stilles for en rigsret.

- Konklusionerne er ret klare. Klarere end jeg havde forventet. Inger Støjberg har løjet for Folketinget, og der er begået lovbrud med overlæg. Det er med flammeskrift tydeligt, at det bør føre til en rigsretssag, siger hun til DR Nyheder.

Meldingen kommer, dagen efter at Instrukskommissionen har offentliggjort konklusioner om, at Støjberg blev advaret om, at det var klart ulovligt at adskille asylpar.

Efter et års arbejde konkluderer kommissionen blandt andet, at instruksen fra 2016 om at adskille asylpar var ulovlig.

Derudover blev det konkluderet, at Støjberg blev advaret, og at Folketinget efterfølgende blev vildledt om forløbet.

I første omgang tilsluttede De Radikale sig ligesom et bredt flertal i Folketinget, at uvildige advokater skal gennemgå beretning og vejlede Folketinget om mulige næste træk.

Det arbejde ser De Radikale fortsat gerne udført, forklarer partiets retsordfører Kristian Hegaard til Ritzau.

- Når vi læser konklusionen fra Instrukskommissionen, kan jeg ikke få øje på hvad mere, der skulle være sket, før det ville være relevant at gå til rigsretten, siger han.

- Derfor er det afgørende at se på, i hvilket omfang man må lyve over for Folketinget og Ombudsmanden, som det er sket, og om man må handle ulovligt, vel vidende at det er ulovligt, som det er sket.

Han håber desuden, at eventuel uvildig advokatrådgivning til Folketinget vil indeholde, hvordan et muligt anklageskrift mod Inger Støjberg kunne se ud.

Tidligere har også Liberal Alliance udtrykt ønske om at få afgjort skyldsspørgsmålet i sagen ved domstol - hvilket i dette tilfælde vil være en rigsret.