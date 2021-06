De Radikale vil rette op på fejlslagen folkeskolereform

Folkeskolereformen fra 2014 var fyldt med gode intentioner. Men den er blevet dårligt udført, og på syv år har der groft sagt ingen fremgang været i folkeskolen.

Derfor haster det med at relancere folkeskolen, for at det ikke kommer til at stå endnu mere grelt til.

Det mener De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, som torsdag holder sin partiledertale på Folkemødet på Bornholm.

- Det er jo dramatisk. Der skal handles nu, men der må ikke blive handlet overilet ved at skrue op for noget, som igen ikke virker, siger hun.

- Derfor er vi nødt til at gøre det grundigt og sammen uden for Christiansborg med dem, det handler om. Lærere, elever, forældre og de andre aktører, der er.

- Alle i det danske samfund har jo interesser i skolen, og derfor bør vi fælles prioritere det som vores allervigtigste projekt i de næste ti år, siger Sofie Carsten Nielsen.

De Radikale var som en del af den daværende S-R-SF-regering i juni 2013 selv med til at lave folkeskolereformen, som trådte i kraft året efter.

Reformen skulle give en mere åben skole med mere bevægelse og bedre trivsel og højere faglighed for alle.

Men reformen med længere skoledage og flere fagtimer i dansk og matematik kom ikke til at virke efter hensigten, og den har fået massiv kritik.

Ud over De Radikale har også SF åbent erkendt, at reformen slet ikke fungerer efter hensigten og bør laves om.

Ifølge Sofie Carsten Nielsen skal der ikke laves én stor reform, som træder i kraft på én gang.

- Det er nok mere en løbende reform, hvor vi er sammen om at nå de mål, der skal gøre, at vi ikke om fem-syv år igen står og siger, at vi stadig ikke er lykkedes med, at hvert sjette barn får de basale kompetencer, siger hun.

En del af løsningen er ifølge De Radikale også at stoppe frafaldet på læreruddannelserne.

Danmarks Lærerforening lavede sidste år en analyse, der viste, at der i 2020 var 11 procent færre lærerstillinger i kommunerne end i 2009. I alt 10.344 stillinger var væk.

Til sammenligning var elevtallet kun faldet med ti procent i perioden.

- Det med virkelig at sætte skolen højt er der heldigvis andre lande omkring os, der er lykkedes med.

- Så selvfølgelig kan vi, hvis vi lader være med at polarisere det og gøre det til en kamp mellem grupper eller mod hinanden. Vi skal simpelthen lykkes med det her sammen, siger Sofie Carsten Nielsen.