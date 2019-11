'De siger, at du har fået et hjerteanfald'

Den amerikanske præsident afviser alle rygter om, at han skulle have fået et hjerteanfald.

Det er sker, efter at det store, internationale medie CNN bragte en historie om, at præsidenten lørdag var på et ekstraordinært hospitalsbesøg, der ikke var planlagt i kalenderen.

Offentligheden så ham heller ikke i to dage efter besøget.

Men ifølge Donald Trump er forklaringen meget simpel.

- Jeg havde et meget rutinemæssigt fysisk tjek, lød det fra præsidenten tirsdag.

- Jeg var ude derfra meget hurtigt og tog hjem.

Da han var på hospitalet Walter Reed National Military Medical Center i Maryland, tog han sig samtidig tid til at besøge familien til en såret soldat.

'De har et dødsønske!'

Bekymret kone

Da han vendte tilbage til Det Hvide Hus i Washington, ventede ifølge Trump en bekymret Melania.

- Min kone, Melania, sagde, 'kæreste, er du o.k.? De (CNN, red.) siger, at du har fået et hjerteanfald'. Så sagde jeg, 'hvorfor skulle jeg have fået et hjerteanfald?'.

- 'Fordi du tog til Walter Reed Medical Center'. Men det er der, vi tager hen for at få lavet rutinetjek, forsikrede præsidenten.

Det fik i samme ombæring præsidenten til at lange ud efter pressen, som han mener, er 'virkelig farlig for landet.'

Hidsigt skænderi på lukket møde: - Væmmeligt udfald

Aldrende herre

Med sine 70 år ved indsættelsen i 2016 er præsident Trump den ældste præsident til at sætte sig i det magtfulde embede.

Hans høje alder, nu 73 år, og manglende motion får flere medier til at spekulere i, at han har et skrantende helbred.

Således beretter The Guardian og flere andre medier om, at præsidenten er 'berygtet for at elske junkfood og dyrker stort set ingen motion ud over sin elskede golf', som han dyrker en gang om ugen.

