De ti vildeste påstande i eksplosiv ny bog

Trump har spurgt Storbritanniens tidligere premierminister Theresa May, om landet har atomvåben.

Trump vidste ikke, at Finland var et selvstændigt land.

Beskyldningerne er mange i en ny bog, som Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton har på trapperne.

Bogen er endnu ikke udkommet, men alverdens store internationale medier, herunder CNN, New York Times og The Guardian, har fået et indblik i bogens univers, der tegner et billede af USA's 45. præsident som en til tider særdeles uvidende person.

Artiklen fortsætter under billedet ...

John Bolton hævder blandt andet, at Trump skulle have bedt Kinas præsident, Xi Jinping, om hjælp med at blive genvalgt til november. Foto: Andrew Harnik/AP

Det amerikanske justitsministerium har onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters indgivet en nødordre for at stoppe udgivelsen af John Boltons bog.

Det er anden gang på to dage, at præsident Donald Trump forsøger at blokere for udgivelsen af sin tidligere sikkerhedsrådgivers kommende bog.

Tirsdag sagsøgte justitsministeriet ifølge retsdokumenter John Bolton.

Ifølge Det Hvide Hus indeholder bogen med titlen 'The Room Where It Happened: A White House Memoir', fortrolige oplysninger og vil kompromittere den nationale sikkerhed.

Trump har gentagne gange afvist alle anklager og kaldt Boltons bog for ren fantasi.

Ekstra Bladet har samlet de ti mest opsigtsvækkende påstande i Boltons bog. Læs dem herunder.