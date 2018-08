De vogtede over Trumps hemmeligheder: Nu har de vendt ham ryggen

En advokat, en pengemand i Trump-imperiet og en mediemogul har valgt at samarbejde med myndighederne

Donald Trump har fået et stort problem på halsen, efter at tre personer fra hans inderkreds har fået kolde fødder og ønsker at samarbejde med myndighederne.

I årevis har Trump betroet advokat Michael Cohen, økonomidirektør i Trump Organization Allen Weisselberg og mediemogulen David Pecker sine mørkeste hemmeligheder.

Nu har alle tre vendte præsidenten ryggen og samarbejder med myndighederne med løfte om enten strafnedsættelse eller straffrihed – immunitet – til gengæld for deres vidneudsagn.

Påvirkede valget

Michael Cohen har allerede delagtiggjort præsidenten i en forbrydelse, da han i sidste uge under ed i retten i New York forklarede, at han brød loven om kampagnemidler på direkte ordre fra Trump.

Det skete, da Cohen betalte to kvinder – en pornostjerne og en playboy-model - for at tie om deres påståede seksuelle forhold til Trump.

Michael Cohen er mangeårig advokat og 'fikser' for Donald Trump. Nu er der kold luft mellem de to. Foto: AP

Cohen har indrømmet, at pengene blev udbetalt for at påvirke præsidentvalget i 2016. Cohens advokat mener, at Trump er medskyldig.

- Hvis disse betalinger var en forbrydelse for Michael Cohen, hvorfor skulle de så ikke også være en forbrydelse for Donald Trump, spørger advokat Lanny Davis.

Kaldes for 'flipping'

Trump har offentligt slået hånden af Michael Cohen og stiller samtidig spørgsmålstegn ved muligheden for at kunne indgå studehandler med anklagemyndighederne.

- Det kaldes for 'flipping' og burde næsten være ulovligt. Man slipper for ti års fængsel ved at opfinde en masse påstande om en anden person, klager Trump i et interview med Fox News.

Præsident Trump er utilfreds med, at folk, der er sigtede for en forbrydelse, kan gå fri, hvis de sladrer om andre. Foto: AP

Mens Cohen allerede har givet myndighederne belastende oplysninger og båndoptagelser, er det uklart, hvad de to andre mænd har at tilbyde.

Der er dog ingen tvivl om, at de ligger inde med yderst følsomme oplysninger om præsidenten.

Største trussel

Allen Weisselberg, 71, har arbejdet for Trump-familien hele sit voksne liv og har i årevis fungeret som økonomidirektør i Trump Organization samt kasserer i velgørenhedsorganisationen Trump Foundation.

Han ved ifølge iagttagerne, hvor Trumps finansielle lig kan være begravet.

- Det er måske den største trussel endnu mod Trump, siger lektor ved Center for Amerikanske Studier ved SDU Niels Bjerre-Poulsen til Ritzau.

Allen Weisselberg, 71, har arbejdet for Trump-familien hele sit voksne liv. Foto: AP

Mediemogulen David Pecker, topchef for blandt andet ugebladet National Enquirer, har i mange år været en nær ven af Donald Trump.

Pecker spillede angiveligt en aktiv rolle i forbindelse med udbetalingen af tys-tys-penge til playboy-modellen Karen McDougal, der hævder, at hun har haft en affære med Trump.

Catch and kill

I månederne op til præsidentvalget i 2016 betalte National Enquirer 150.000 dollars for de eksklusive rettigheder til McDougals saftige historie.

Men historien blev aldrig tryk.

David Pecker står i spisen for et medieimperium, der støttede Donald Trump i valgkampen. Foto: AP

Ifølge Wall Street Journal lagde David Pecker den i sit pengeskab og sørgede for, at de belastede oplysninger led en stille død - en metode, der betegnes som 'catch and kill'.

Michael Cohen har bekræftet sagen og forklaret, at han på vegne af Donald Trump stod for tilbagebetalingen af de 150.000 dollars.

Det er uklart, hvor mange af præsidentens hemmeligheder, der ligger i David Peckers pengeskab.

Men Pecker har – beskyttet af immunitet - angiveligt lovet at fortælle, hvordan hans blade under den amerikanske præsidentvalgkamp undlod at trykke historier, som kunne skade Donald Trump.