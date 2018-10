Defekt fly bremser Løkke på vej til topmøde

EU's stats- og regeringschefer må undvære statsminister Lars Løkke Rasmussen, når de onsdag aften indleder et topmøde i Bruxelles.

Den danske statsminister har på grund af et defekt fly været nødt til at finde en anden afgang til Belgien.

Derfor ventes han ifølge Statsministeriets tidsplan at gå glip af den indledende del af mødet, der var sat til at begynde klokken 19.

Løkke havde sigtet mod at være i Bruxelles i god tid med et fly fra København. Men det måtte den danske delegation opgive, da maskinen var i stykker. I stedet fik han reserveret plads på en senere afgang.

Det er uklart, hvad Lars Løkke Rasmussen helt præcist går glip af. Men forsinkelsen kan koste ham den britiske premierminister Theresa Mays indledende tale om EU-skilsmissen.

Til gengæld kan han på grund af en forsinkelse på topmødet måske nå den middag, der er planlagt for de øvrige EU-lande, der skal tale brexit uden May.

EU-præsident Donald Tusk havde udråbt topmødet til at være "sandhedens time".

Men da forhandlere på begge sider i weekenden opgav at høvle den sidste knast væk - spørgsmålet om den irske grænse - valgte de at afbryde forhandlingerne indtil efter onsdagens topmøde.

Flere stats- og regeringschefer har ved deres ankomst til mødet i Bruxelles sagt, at de ønsker gang i forhandlingerne igen.

Ingen ønsker en skilsmisse uden en udtrædelsesaftale, da det kan blive dyrt for alle parter, frygter man.

Også May siger, at hun håber, at forhandlingerne kan komme tilbage på sporet. En aftale er mulig, mener den britiske premierminister.

Tusk har lige før mødet konstateret: Der er ingen grund til optimisme.