Demokrat indleder valgkamp med angreb på Trump

Den demokratiske senator Kamala Harris indledte søndag formelt sin kampagne forud for det amerikanske præsidentvalg i 2020.

Foran rådhuset i hjembyen Oakland lovede hun de mange fremmødte at forene et USA, der lider at dyb splittelse - både socialt, kulturelt og politisk.

Hun stiller således op for at kæmpe mod dem, der 'prøver at indgyde had og splittelse'.

- Vi er her, fordi den amerikanske drøm er under angreb, og vores amerikanske demokrati er på spil som aldrig før, lød det fra trappen på Oaklands rådhus.

- Vi er her på et tidspunkt, hvor vi må besvare et grundlæggende spørgsmål. Hvem er vi som amerikanere?

- Så lad os svare på det spørgsmål. Vi er bedre end dette.

Kamala Harris er datter af en sort mand fra Jamaica og en kvinde fra Indien. Foto: AFP

Kamala Harris nævnte i sin tale aldrig den amerikanske præsident, Donald Trump. Ikke desto mindre var det tydeligt, hvem hun henviste til.

- Når vi har ledere, der chikanerer og angriber den frie presse og underminerer vores demokratiske institutioner, så er det ikke vores USA, sagde Harris og tilføjede:

- Når tilhængere af hvidt overherredømme marcherer og dræber i Charlottesville eller dræber uskyldige i en synagoge i Pittsburgh, så er det ikke vores USA.

Kamala Harris har blot siddet i det amerikanske Senat i to år. Alligevel valgte hun for en uge siden at erklære sit kandidatur til valget.