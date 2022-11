Demokraten John Fetterman vinder senatsvalg i Pennsylvania

Demokraten John Fetterman har ifølge NBC News vundet senatsvalget i Pennsylvania. Dermed har han vundet en af de pladser i Senatet, der i dag besættes af en republikaner.

John Fetterman er i øjeblikket viceguvernør i Pennsylvania. Han fik et slagtilfælde den aften, han vandt Demokraternes primærvalg. Han har siden kæmpet for at komme sig og føre valgkamp samtidig.

Slagtilfældet har blandt andet betydet, at han har gennemført interviews med en skærm, hvor interviewerens spørgsmål stod på.

Han slår Republikanernes kandidat, Mehmet Oz, der er en tv-læge.

Fetterman har også på Twitter erklæret sig som sejrrig:

- Vi satsede på indbyggerne i Pennsylvania - og I skuffede os ikke. Jeg vil ikke skuffe jer. Tak, skriver han henvendt til vælgerne i staten.

NBC News har udråbt Fetterman til vinder med næsten 90 procent af stemmerne talt op.

Det er klokken 07.40 dansk tid uklart, om det bliver afgørende for, hvem der får flertallet i Senatet. Der udestår nemlig afgørelser i de tætte opgør i Georgia, Nevada, Wisconsin og Arizona.

Forud for midtvejsvalget var Senatet splittet med 50 republikanere på den ene side, og 48 demokrater og to uafhængige, som stemmer med Demokraterne, på den anden side.

Ved stemmelighed får vicepræsidenten en stemme. Vicepræsidenten er indtil næste præsidentvalg demokraten Kamala Harris. Derfor kan Demokraterne med 50 pladser fastholde flertallet. Republikanerne skal bruge 51 pladser.

I Georgia, Nevada og Arizona er der i dag en demokratisk senator. I Wisconsin er den republikanske senator Ron Johnson på genvalg.

Republikanerne skal derfor have genvalgt Ron Johnson og vinde i to af staterne Georgia, Nevada og Arizona for at få flertallet.

Det er ikke sikkert, at det bliver afgjort de nærmeste dage. Hvis ingen kandidat får over 50 procent af stemmerne i Georgia, skal det afgøres i en anden valgrunde 6. december.

Med 95 procent af stemmerne talt op i Georgia, står demokraten Raphael Warnock til 49,2 procent af stemmerne, mens republikaneren Herschel Walker står til 48,7 procent af stemmerne.

Der kan flertallet i Senatet potentielt set være på spil.