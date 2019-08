Demokrater angreb Joe Bidens fortid i demokratisk valgdebat

Den tidligere vicepræsident Joe Biden var i defensiven, da ti demokratiske præsidentkandidater natten til torsdag tørnede sammen i en valgdebat på tv-stationen CNN.

76-årige Biden, der tjente under Barack Obama og i øjeblikket fører i meningsmålingerne, måtte forsvare flere politiske positioner.

- En demokrat i 2019, der gerne vil være præsident, kan ikke stå og tale for en plan, der ikke giver alle borgere mulighed for at blive forsikret. Det er utilgiveligt, sagde senator Kamala Harris til Biden, der har fremlagt en mere midtersøgende reformplan for sundhedsvæsnet.

Harris og de øvrige kandidater på scenen brugte i flere omgange deres krudt på Biden - både hans politiske platform, men også hans politiske beslutninger som senator.

Her blev han udsat for kritik for blandt andet sin stemme for krigen i Irak og en retsreform, han var ophavsmand til i 1990'erne, der er blevet kritiseret for at føre til fængsling af især afroamerikanere.

Biden forsøgte selv at skærme sig ved at henvise til sine otte år som vicepræsident under Obama, der stadig er enormt populær blandt demokratiske vælgere.

- Vi taler om ting, der skete for lang tid siden. Alle taler om, hvor forfærdelig jeg er på de her områder. Barack Obama vidste, hvem jeg var, parerede Biden.

- Du nævner dit samarbejde med præsident Obama hele tiden. Du kan ikke kun gøre det, når det er belejligt, lød kritikken fra senator Cory Booker.

Biden blev også kritiseret for dele af Obama-administrationens politik. Særligt i forhold til indvandring, hvor der i de otte år, Obama sad i Det Hvide Hus, blev deporteret tre millioner mennesker, skriver nyhedsbureauet AP.

Debatten er den anden af to debatter, der afholdes over to dage. Ti kandidater dystede i første runde natten til onsdag.

Debatterne bliver af flere kommentatorer set som knald eller fald for mange af de mindre kandidater.

Ifølge Reuters ventes flere at indstille deres kampagner efter denne runde.

Primærvalgene begynder i februar næste år. Den endelige demokratiske kandidat skal udnævnes på partiets konvent i juli.

Præsidentvalget afholdes tirsdag 3. november 2020.