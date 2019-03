Demokrater får ikke annulleret Trumps veto om nødretstilstand

Det lykkedes tirsdag ikke for Repræsentanternes Hus i USA at få annulleret det veto, som præsident Donald Trump den 15. marts underskrev for at fastholde en nødretstilstand ved grænsen til Mexico.

Der var brug for to tredjedeles flertal i Repræsentanternes Hus for at annullere præsidentens veto.

Men det lykkedes ikke for det demokratisk-kontrollerede kammer at samle nok republikansk støtte. Resultatet blev 248-181.

Det var på forhånd vurderet, at det ville blive svært for Repræsentanternes Hus at samle de omkring 290 nødvendige stemmer. Kun 14 republikanere stemte for at annullere præsidentens veto.

Trump erklærede nødretstilstand den 15. februar.

Det skete, efter at vinterens strid om det amerikanske statsbudget endte med, at han ikke fik de milliarder, som han ønskede - og under sin valgkamp lovede - til en mur langs grænsen til Mexico.

Nødretstilstanden giver præsidenten udvidede muligheder for at finde penge andre steder til at finansiere muren.

Mandag fandt det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, en milliard dollar i sit budget til grænsesikkerhed. Det svarer til 6,5 milliarder kroner.

Pengene skal blandt andet finansiere det knap 100 kilometer lange og fem meter høje hegn langs grænsen ved Yuma i Arizona og El Paso i Texas.

Den amerikanske by med det spanske bynavn El Paso ligger i den vestlige del af Texas ved floden Rio Grande.

Repræsentanternes Hus er det ene af Kongressens to kamre i USA.

Det mislykkede forsøg på at annullere Trumps veto betyder, at der heller ikke vil blive stemt om at annullere vetoet i det andet kammer, Senatet.