Demokrater kunne ikke samle stemmer til at dømme Trump

USA's Senat frikender ved en afstemning lørdag aften dansk tid den tidligere præsident Donald Trump i rigsretssagen mod ham.

Demokraterne formåede ikke at samle de fornødne 67 stemmer til at dømme ham.

57 medlemmer af Senatet stemte for at dømme Trump, mens 43 stemte imod.

Samtlige 50 demokratiske medlemmer af Senatet svarede "skyldig", da de blev spurgt om, hvordan de stemte.

Syv republikanske senatorer stemte imod partiets tidligere præsident. Det var Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse og Pat Toomey.

Der kræves to tredjedele flertal blandt de 100 medlemmer i Senatet for at dømme Trump. Derfor havde Demokraterne brug for 17 republikanske stemmer.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Frikendt for anden gang

Trump var anklaget for at have opildnet til oprør i forbindelse med stormløbet mod Kongressen 6. januar.

Det er anden gang på et år, at Trump bliver frikendt i en rigsretssag. Han er den eneste præsident i USA's historie, der er stillet for en rigsret to gange.

Efter afstemningen skoser Senatets flertalsleder, demokraten Chuck Schumer, sine republikanske kolleger for, at de nu har 'for evigt indskrevet deres navne ved siden af hans navn i historiebøgerne'.

- Se, hvad republikanerne er tvunget til at forsvare. Se, hvad Republikanerne er tvunget til at tilgive, siger Schumer.

- Den mest foragtelige handling, som nogen præsident nogensinde har begået, og så kan et flertal af republikanerne ikke opbyde mod eller moral til at dømme det, siger han.

USA har kun fire gange i landets historie oplevet en rigsretssag mod en præsident. To af dem har været imod Donald Trump.

'Heksejagt'

Hovedpersonen selv har været tavs i de fem dage, rigsretssagen har kørt i Senatet, men han har nu sat ord på dramaet.

- Det har været endnu en fase i den største heksejagt i vores lands historie. Ingen præsident har måttet gå igennem noget som dette

- I de kommende måneder har jeg meget mere at dele med jer, og jeg ser frem til at fortsætte vores utrolige rejse sammen for at opnå amerikansk storhed for hele vores folk, siger han ifølge Reuters.

Ingen overraskelse

Trumps forsvarsadvokater havde været ude og argumentere for, at sagen var forfatningsstridig, fordi Trump allerede var gået af som præsident, og at sagen derfor skulle forkastes.

Og tirsdag var langt størstedelen af de republikanske senatorer, 44 ud af 50, ude og stemme for at stoppe sagen, før den overhovedet gik i gang.

Set i det lys er det ingen overraskelse, at Trump blev frikendt tirsdag aften.

Desuden argumenterede Trumps advokater for, at den tidligere præsidents retorik ikke skulle opfattes som et signal til angribe kongresbygningen, men som opråb for at kæmpe for valgsikkerhed.

Dermed er det sidste punktum i Trumps rigsretssag altså sat.