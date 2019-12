Demokrater vil anklage Trump for magtmisbrug i rigsretssag

Formanden for retsudvalget i Repræsentanternes Hus, Jerrold Nadler, siger, at Demokraterne i udvalget vil have anklaget præsident Donald Trump for to lovovertrædelser ved en rigsretsproces.

Han siger, at disse lovovertrædelser er magtmisbrug og hindring af at lade retfærdigheden ske fyldest.

Trump, der er republikaner, ser ifølge Nadler sig selv "som hævet over loven".

- Vi må gøre det klart, at ingen - end ikke præsidenten - er hævet over loven, siger han.

Demokraterne bevæger sig hurtigt mod en afstemning, som skal afgøre, hvorvidt der vil blive rejst en rigsretssag mod præsidenten.

Retsudvalget vil ifølge flere kilder tæt på sagen stemme senest torsdag om de paragraffer, der skal være centrale i en sag mod Trump.

Hvis de godkendes i udvalget, skal Repræsentanternes Hus ved en afstemning, der ventes i næste uge, tage stilling til dem.

En eventuel rigsretssag mod Trump vil være den tredje mod en siddende præsident. En rigsretssag finder ikke sted ved domstolene, men i Senatet.

Hvis det kommer til en rigsretssag mod Trump ventes den i januar.

Tre eksperter i USA's forfatning sagde under en afhøring i Kongressen tidligere i denne måned, at Trump klart forsøgte at bruge et andet land - Ukraine - til at hjælpe ham med at blive genvalgt i 2020.

Det er Repræsentanternes Hus, der alene har retten til at stille en præsident for en rigsret. Demokraterne har flertallet, og de er fast besluttet på, at Trump skal stilles for en rigsret for forsøg på at presse Ukraine til at grave snavs op om demokraten Joe Biden.