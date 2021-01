Demokrater vil have Trump for rigsret for 'tilskyndelse til oprør'

Demokraterne i Repræsentanternes Hus har mandag fremlagt forslag om at stille præsident Donald Trump for en rigsret for 'tilskyndelse til oprør' i forbindelse med angrebet mod kongresbygningen onsdag.

Det er det eneste anklagepunkt i den endelige tekst, der er fremlagt, skriver nyhedsbureauet Reuters.

En afstemning kan komme allerede onsdag, skriver avisen Washington Post.

Trump talte til sine tilhængere, kort inden at de gik mod kongresbygningen og stormede den.

Her kom han med udtalelser, som 'opmuntrede og forudsigeligt resulterede i' de hændelser, der siden udspillede sig.

Umiddelbart inden at Demokraterne fremlagde deres forslag om at stille Trump for en rigsret for anden gang, havde Republikanerne blokeret for et andet forslag.

Det var en resolution med en opfordring til vicepræsident Mike Pence om at gøre brug af forfatningens 25. tilføjelse og afsætte Trump ved at erklære ham uegnet til at bestride præsidentembedet.

Men republikanske medlemmer af Repræsentanternes Hus protesterede mod dette forslag. Dermed skal det til afstemning i kammeret tirsdag.

Hvis det stemmes igennem, men Pence ikke følger opfordringen, har Demokraterne sagt, at de vil gå videre med en rigsretssag.

Præsident Trumps embedsperiode udløber dog allerede 20. januar, og processen kan tage lang tid.

Det kræver to tredjedele flertal i Senatet at vælte præsidenten.

Demokraterne har efter valget i november et snævert flertal i både Senatet og Repræsentanternes Hus.