Demokrater vinder terræn fra Trump ved to delstatsvalg

Demokratiske politikere siger, at de har vundet terræn ved to delstatsvalg, hvilket opfattes som et politisk nederlag for præsident Donald Trump.

Demokraten Andy Beshear gør krav på sejren ved Kentucky's guvernørvalg efter et tæt løb i den traditionelt konservative delstat.

Samtidig har Demokraterne vundet fuld politisk kontrol over Virginias parlament for første gang i over 20 år.

Udfaldet af de to valg skaber optimisme hos Demokraterne forud for præsidentvalgkampen op til valget i november næste år.

Men ved et guvernørvalg i Mississippi har Republikanerne bevaret magten efter et tæt løb.

I Kentucky gør den 41-årige advokat Beshear, som har været chef for anklagemyndigheden i delstaten, krav på sejren over den siddende guvernør Matthew Griswold 'Matt' Bevin.

Republikaneren Bevin blev valgt til guvernør den 3. november 2015.

Bevin har angiveligt antydet, at han ikke vil anerkende valgets udfald som følge af "uregelmæssigheder", som ikke er nærmere angivet.

Beshears far har tidligere været guvernør i Kentucky.

Trump deltog i et valgmøde for Bevin mandag og i en tale til tusindvis af vælgere sagde præsidenten, at Beshear var 'for ekstrem og for farlig' til at styre delstaten.

Demokratiske ledere kalder sejrene for en massiv saltvandsindsprøjtning for partiet.

- Denne historiske sejr må få det til at isne nedad rygraden på Donald Trump og hvert medlem af Det Republikanske Parti, siger formanden for Demokraterens Nationale Komité.

Valgene i Kentucky, Mississippi og Virginia er blevet nøje fulgt i Washington. Navnlig nederlaget til republikanerne i Kentucky vækker opsigt. Stemmeprocenten var markant høj blandt demokratiske vælgere i distrikter uden for storbyen Lexington og andre større byer.

Det gør også indtryk på politiske iagttagere, at Trumps deltagelse i et stort valgmøde ikke kunne hindre en sejr til Demokraterne.

- Hvis I taber, så er det virkeligt et dårligt budskab. I kan ikke tillade, at det sker mod mig, sagde Trump selv i sin tale på valgmødet i Lexington.

Men Trump var også klassisk ukonventionel ved mødet, idet han på et tidspunkt i sin tale sagde, at den guvernør, som han støttede, var 'dødirriterende'.

Der er tegn på, at Trumps greb om magten er svækket. På nationalt plan er det ifølge det franske nyhedsbureau AFP kun lidt over 40 procent af vælgerne, som virkelig anerkender hans indsats i Det Hvide Hus.