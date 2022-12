Demokraterne sikrer sig flertal i Senatet

Demokraterne sikrer sig den 51. plads i Senatet i USA efter anden valgrunde i delstaten Georgia. Dermed har partiet flertal.

Det viser en prognose fra Edison Research ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Her har den siddende demokratiske senator Raphael Warnock natten til onsdag dansk tid besejret den republikanske modkandidat, Herschel Walker.

De to skulle ud i et omvalg, efter at ingen af dem fik over halvdelen af stemmerne i delstaten ved midtvejsvalget 8. november.

Demokraterne havde allerede forud for anden valgrunde sikret sig magten i Senatet med 50 pladser. Plads nummer 51 giver dog partiet et reelt flertal.

Det vil blandt andet blive nemmere for Demokraterne at håndtere den demokratiske senator Joe Manchin. Han har i sine første to år som senator blokeret flere af præsident Bidens forslag i Senatet.

Warnocks sejr slår samtidig fast, at delstaten kan få en afgørende rolle ved præsidentvalget i 2024. Georgia har traditionelt været en republikansk højborg, men Demokraterne har sejret tre gange ved senatsvalg de seneste to år.

Den siddende demokratiske præsident, Joe Biden, vandt desuden delstaten ved præsidentvalget i 2020.

Herschel Walkers nederlag er samtidig et tilbageslag for den tidligere præsident Donald Trump, der går efter at blive Republikanernes præsidentkandidat ved valget i 2024.

Den tidligere præsident har støttet Walker og en række andre kandidater under valgkampen, men kandidaterne er ikke kommet gennem midtvejsvalget med udpræget succes.