Demokraterne trodser Trump i budgetstrid

Et flertal i Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne nu har flest pladser, har vedtaget et nyt midlertidigt budget for den amerikanske grænsesikkerhed dog uden at afsætte penge til præsident Donald Trumps mur mod Mexico.

Finansieringen af ministeriet for indenlandsk sikkerhed gælder således foreløbigt frem til og med 8. februar. Det blev stemt igennem med 239 stemmer for og 192 imod. Det skete natten til fredag dansk tid.

Forslaget indeholder 1,3 milliarder dollar til grænsehegn - ej at forveksle med en grænsemur - samt 300 millioner dollar til andre sikkerhedsforanstaltninger såsom kameraer.

Anden del af lovpakken indeholder finansieringen af andre ministerier. De tæller blandt andre Landbrugsministeriet, Indenrigsministeriet, Transportministeriet, Handelsministeriet og Justitsministeriet.

Finansieringen gælder frem til og med 30. september, hvor finansåret slutter.

Beslutningen skal løsne op for den nedlukning, der i to uger har lammet dele af USA's statsapparat.

Dog er det ventet, at Trump vil nedlægge veto mod pakken, ligesom han har gjort mod lignende beslutninger tidligere.

Donald Trump har tidligere erklæret, at han vil sætte sig imod, så længe der ikke er afsat penge til en grænsemur i finansloven for 2019.

Trump vil forhindre immigranter i at komme ulovligt ind i USA, men Demokraterne nægter fortsat at acceptere hans krav om at bruge milliarder af dollar på sådan en foranstaltning.

Den delvise nedlukning af statsapparatet betyder, at flere end 400.000 offentligt ansatte er blevet beordret til at møde på deres arbejde uden løn, mens andre 380.000 er blevet sendt på orlov.

Forslaget til den todelte lovpakke vil næsten med sikkerhed blive afvist af præsidenten.

Det er dog langt fra sikkert, at den overhovedet når frem til Trumps skrivebord. Først skal den nemlig gennem Senatet, og her har Republikanernes fortsat flertallet.