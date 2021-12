Demonstranter snydt af skinmanøvre

Statsministeren vovede pelsen og tog hovedindgangen, da hun torsdag morgen troppede op til sin afhøring i Minkkommissionen.

Velkomstkomitéen taget i betragtning havde bagdøren været et oplagt alternativ, men Mette Frederiksen lod sig ikke kyse. I hvert fald ikke først på dagen.

Hun var nu også pakket godt ind - ikke i overtøj, men i sikkerhedsfolk, som ikke lod sig ryste af fuckfingre, papskilte og tilråb.

Mette Frederiksen fik en fuckfinger på vej ind til sin afhøring. Foto: Jonas Olufson

- Mette for rigsret. Vi har fået nok, var et af dagens 'hit', som også bød på en ægte demonstrations-klassiker:

- Politi, kontrol, skaber mere vold.

Demonstranterne var ikke en samlet enhed. Der var minkavler-typerne, der havde taget en traktor med, og så Men In Black-flokken, som var klart de mest aggressive.

Der var tydelig utilfredshed med Mette Frederiksens handlinger som statsminister. Foto: Jonas Olufson

- Du er en forbandet landsforræder, lød det fra en mand iklædt en Men In Black-hoodie mod Ekstra Bladets udsendte.

Æg og spark

En politibil blev overdænget med æg, og Mette Frederiksens ministerbil fik pøblens frustration at mærke, da den ene baglygte blev smadret.

Politiet forsøger at beskytte Mette Frederiksens ministerbil. Foto: Jonas Olufson

- Du har smadret mit fucking liv, råbte en demonstrant efter ministerbilen, der fik flere spark.

Optrinnet førte til to anholdelser. Kort tid efter pakkede minkavlerne sammen og sagde tak for i dag.

Stemningen var aggressiv og denne demonstrant endte på asfalten. Foto: Jonas Olufson

- De holder jo slet ikke øjnene på bolden. I dag handler om mink og den ulovlige ordre. Det forholder de (Men In Black-flokken, red.) sig ikke til. De er bare imod for at være imod, lød det fra en frustreret eks-minkavler.

Stumperne af ministerbilens baglygte lå tilbage på vejen. Foto: Jonas Olufson

Demonstrationen var sat til at vare til klokken 13, men indsatslederen fra Københavns Politi meddelte, at der var givet tilladelse til forlænget spilletid til klokken 17.

Mens statsministeren var i den varme afhøringsstol i timevis, holdt demonstranterne gryden i kog i kulden med slagord og taler, som havde svært ved at få ørenlyd.

Ved demonstrationens afslutning fik en kvinde dog hul igennem, men budskabet var uklart - ud over at hun var imod vacciner og mundbind. Hun forsøgte at brænde en pakke mundbind, men måtte trods flere forsøg give fortabt og nøjes med at smide dem på jorden og give dem et tramp som et sidste farvel.

Underberg og joints

Mængden af demonstranter faldt i takt med slud, selvom flere af demonstranterne undervejs lammede sanserne med et par Underberg eller en joint.

De mest hårdføre holdt dog ud. Med ventetiden steg frustrationen. Sidst på eftermiddagen tog politiet talstærkt opstilling ved hovedindgangen, men det var blot en skinmanøvre.

Da demonstranterne opdagede statsministerens reelle exit-plan, var det, som om de ikke havde energi til at hidse sig op længere.

Statsministerne på bagsædet af en Mercedes på vej væk fra de sidste demonstranter foran Retten på Frederiksberg. Foto: Jonathan Damslund

Mette Frederiksens dag i Minkkommissionen begyndte i en BMW ved hovedindgangen og sluttede i en Mercedes ved bagudgangen.

- Du tør ikke engang se dine egne folk i øjnene, lød det fra en megafon som noget af det sidste, inden demonstranterne gik hver til sit.