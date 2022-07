Demonstranter stormer Iraks parlament

Demonstranter er kommet ind i et højsikkerhedsområde i Irak og har tvunget sig adgang til parlamentet

Demonstranter i Irak har onsdag stormet landets parlament og tiltvunget sig adgang til parlamentsbygningen.

Det viser billeder fra parlamentet.

Det statslige nyhedsbureau INA oplyser via beskedtjenesten Telegram, at 'demonstranter er kommet ind i parlamentsbygningen'.

Parlamentet er stormet, efter at demonstranter er kommet ind i hovedstaden Bagdads såkaldte grønne zone. Det er et højsikkerhedsområde, hvor blandt andet parlamentsbygningen ligger.

Det er støtter af den indflydelsesrige imam Moqtada al-Sadr, der har stormet parlamentet.

De kræver politiske reformer, et opgør med korruption og er imod nomineringen af Mohammed Shia al-Sudani som premierminister.

Protesterne sker på et tidspunkt, hvor Irak står i en politisk og socioøkonomisk krise.

Premierminister Mustafa al-Kadhemi siger ifølge AFP, at demonstranterne 'øjeblikkelig' skal forlade den grønne zone.

Han advarer om, at sikkerhedsstyrker vil blive indsat for at beskytte de statslige institutioner og de diplomatiske missioner, der også befinder sig i den beskyttede zone.

Irak holdt valg i oktober 2021. Her blev imam Moqtada al-Sadrs fraktion størst med 73 af parlamentets 329 pladser. Siden da har dannelsen af en ny regering dog stået stille.

Sidste måned fratrådte alle 73 valgte fra al-Sadrs blok parlamentet. Det skete for at forsøge at bryde dødvandet med dannelsen af en ny regering.

Siden er der kommet 64 nye parlamentsmedlemmer. Det har gjort, at den blok, som er mere pro-Iran, er blevet størst.

Hele den forvirrende udvikling har kastet Irak ud i en dyb politisk krise. Og onsdag er landets krise blevet endnu dybere med stormen på parlamentet.