'Den eneste løsning er at fjerne Bolsonaro'

Brasilien skal atter have ny sundhedsminister. Der er dog ringe tro på, at det løser landets coronakrise

Mens andre lande taler om en første, anden og nu tredje bølge af coronavirussens hærgen, kan man i Brasilien nærmest bare tale om én stor, altødelæggende tsunami.

Det folkerige land i Sydamerika har således siden maj 2020 været hårdt ramt af pandemien, og selvom knap 280.000 mennesker officielt har mistet livet til sygdommen i Brasilien, ser mareridtet langt fra ud til at være overstået for den hårdt prøvede nation.

Således er smittetallene igen i top, og flere af landets hospitaler må afvise at tage imod nye patienter, fordi de er fyldt op med coronapatienter.

Fra landets ledelses side er det svært at få øje på initiativer for at få bugt med problemerne, om end krisen nu får en mindre politisk konsekvens.

Mandag blev det nemlig meldt ud, at sundhedsminister Eduardo Pazuello er færdig på posten efter omkring 10 måneder i stolen. Brasilien står derfor over for at få den fjerde sundhedsminister i løbet af pandemien.

Baggrunden for at skifte ministeren ud var ifølge Pazuello selv at 'omorganisere ministeriet' i kølvandet på den megen kritik, der har været af regeringen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pazuello er færdig som sundhedsminister. Foto: Ueslei Marcelino/Reuters/Ritzau Scanpix

Løser intet

Men i Brasilien er der ringe tiltro til, at en udskiftning på sundhedsministerposten har den store effekt.

I den store brasilianske avis Folha de S.Paulo langer de således hårdt ud efter præsidenten, Jair Bolsonaro, i et indlæg under overskriften 'Det løser intet at udskifte 'Mareridt'-ministeren, problemet hedder Bolsonaro', med henvisning til at Pazuello har fået øgenavnet 'Pedadelo' (mareridt) på grund af håndteringen af coronakrisen.

'Der er ingen måde, vi kan forhindre flere covid-19-dødsfald og redde demokratiet, i mindste fald, ud over at fjerne Bolsonaro fra magten,' lyder det konsekvent i avisen.

Artiklen fortsætter under grafikken ...

Modtager bare ordrer

Under Pazuellos tid som sundhedsminister har der da også været ringe tvivl om, hvem der i virkeligheden trækker i trådene, hvilket han heller ikke selv lagde skjul på i et interview i oktober.

'Det er simpelt: Der er en, der giver ordrerne, og den anden adlyder', sagde han om forholdet mellem ham og Bolsonaro ifølge The Guardian.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bolsonaro har været genstand for hård kritik for hans negligering af coronakrisen. Foto: Ueslei Marcelino/Reuters/Ritzau Scanpix

Den stærkt højreorienterede Bolsonaro har både internationalt og internt i Brasilien fået hård kritik af hans håndtering af krise, fordi han i det store hele har nedtonet problemet. Selvom flere regioner i Brasilien har indført hårde tiltag for at inddæmme smitten, er de blot blevet latterliggjort af præsidenten.

Bolsonaro har selv tidligere været smittet med covid-19, men han slap med et relativt mildt forløb.

Brasiliens første to sundhedsministre under krisen forlod posten i protest mod Bolsonaros håndtering. Brasiliens fjerde sundhedsminister på omkring et år bliver efter alt at dømme kardiologen Marcelo Queiroga, der ventes at blive udpeget tirsdag.