Den første dag med procedure i Støjberg-sag er udsat

Mandagens retsmøde i Rigsrettens sag mod tidligere udlændingeminister Inger Støjberg er udsat på grund af sygdom hos en af dommerne.

Det oplyser Rigsretten på sin hjemmeside.

Det skulle have været den første dag med procedure efter en række retsmøder, hvor staten har fremlagt sin sag mod Støjberg, der beskyldes for ulovligt og bevidst at have adskilt asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Proceduren, der er sat til at vare tre dage, begynder i stedet på onsdag og fortsætter torsdag og fredag. Det er aftalt på et møde mandag morgen mellem retten og advokaterne i sagen.

- Efter at retsmødet i dag er aflyst, er der aftalt nye datoer for procedure. De nye datoer er den 24., 25. og 26. november 2021, skriver Rigsretten.

René Offersen, der er den ene af Støjbergs to forsvarsadvokater, fortalte mandag morgen foran retten, at de blev bedt om at holde efteråret fri, da de påtog sig sagen.

Der er en forventning om en dom i midten af december. Det er stadig forventningen, sagde advokaten forud for det korte møde mandag morgen.

- Den kommer som forventet medio december, vil jeg tro, sagde René Offersen.

Retten har blot valgt at udskyde sagen et par dage, men skulle der blive tale om længerevarende sygdom, har Rigsretten mulighed for at lade en dommer udgå.

Hvis der er tale om en lægdommer, skal en juridisk dommer også udgå og omvendt. Det er der plads til, eftersom der er 26 dommere tilbage i sagen.

Under proceduren skal retten høre argumenter for og imod at dømme Støjberg for den ulovlige instruks om at adskille asylpar uden plads til undtagelser i 2016.

Onsdag får anklagerne ordet, og de ventes at fortsætte torsdag. De skal blandt andet fortælle, hvilken straf de mener, at Støjberg skal idømmes. Forsvarernes procedure indledes torsdag efter anklagernes og slutter fredag.