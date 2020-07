Den franske regering går af og baner vej for ny Macron-kurs

Den franske premierminister, Édouard Philippe, træder tilbage fra posten, efter at han er blevet valgt som borgmester i byen Le Havre.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Udskiftningen betyder, at hele den franske regering går. Det oplyser præsident Emmanuel Macron ifølge nyhedsbureauet AFP.

Philippe understreger, at han bliver på posten, indtil der er udpeget ministre til en ny regering.

Der ventes allerede senere fredag at blive sat navn på en ny premierminister, oplyser det franske præsidentkontor ifølge Reuters.

Emmanuel Macron har accepteret premierministerens fratrædelse. Den kommer ikke som nogen overraskelse, efter at præsidenten tidligere har varslet en 'ny kurs' for resten af sin embedsperiode.

Præsidenten har lovet de franske vælgere, at han vil genopfinde sig selv, efter at landet er blevet ramt af den globale coronapandemi.

Han blev sammen med sit parti straffet af vælgerne ved lokalvalget søndag, hvor især miljøpartiet De Grønne gik frem.

Valget udstillede præsidentens svage stilling over for venstreorienterede vælgere.

Efter søndagens lokalvalg har Macron blandt andet bebudet yderligere investeringer for 15 milliarder euro i grøn omstilling.

Der har længe været spekuleret i Édouard Philppes fremtid på premierministerposten.

Eksperter peger dog på, at det ville have været en risiko for Emmanuel Macron selv at udskifte ham på posten.

Édouard Philippe er således ifølge analytikere mere populær end præsidenten.

Den nu afgående premierminister kan ifølge eksperter være et godt bud på en præsidentkandidat ved valget i 2022, skriver Reuters.