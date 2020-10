Den geniale plan: Her snød Trump dem alle

I 2016 regnede alle med, at Clinton ville vinde den vigtige delstat Pennsylvania, men Trumps masterplan lykkedes. Fire år senere har han brug for samme magi

Eksperterne var ikke i tvivl, og meningsmålingerne tegnede også et tydeligt billedet.

Hillary Clinton ville slå Donald Trump i Pennsylvania, og det billede blev bekræftet ved, at 53 ud af 59 meningsmålinger fra juli til november 2016 pegede på Clinton som vinder i USA's sjette største stat målt på indbyggertal. Tre viste Trump som vinder, mens de sidste tre pegede på dødt løb.

Men Donald Trump havde en plan, der skulle vise sig at snyde dem alle. Republikaneren endte med at nappe delstaten med en margin på kun 34.000 vælgere.

I dokumentaren 'Hillary' har Hillary Clinton senere fortalt, at selv om det var med nederlaget i Wisconsin, der matematisk blev dødsstødet for Demokraten, så var det efter Pennsylvania, at hun vidste, at hun var slået.

Master-planen

Og hvordan lykkedes Trump med at snyde dem alle?

I kølvandet på valget i 2016 har fortællingen i den amerikanske presse været, at Clinton tog Pennsylvania for givet, fordi hun var sikker på at vinde.

Men Clinton-lejren havde ifølge tænketanken Brookings rent faktisk fint fokus på Pennsylvania, hvor der også blev ført kampagne for fulde gardiner. Et dyk ned i tallene viser da også, at Clinton havde godt fat i de valgdistrikter, der ligger i storbyerne Pittsburgh og Philadelphia.

Her lykkedes det Clinton at slå Donald Trump med 751.000 vælgere, mens Obama kun slog Mitt Romney med 675.000 i de samme distrikter.

Årsagen var, at Donald Trumps fokus var et helt andet sted. I forstæderne og på landet. Og det lykkedes. Den nuværende præsident formåede at få flere stemmer end Mitt Romney i nærmest samtlige valgdistrikter udenfor byerne.

Fokus på svingstaterne Hver dag op til valget sætter Ekstra Bladet fokus op en af de afgørende stater. En af de såkaldte svingstater. I 2020 betragtes følgende 16 stater som svingstater: Colorado, Florida, Texas, Nevada, New Mexico, Iowa, Michigan, Minnesota, New Hampshire, North Carolina, Pennsylvania, Virginia, Wisconsin, Ohio, Arizona og Georgia. Ifølge meningsmålingerne er Donald Trump bagud, og han har derfor brug for at vinde så mange svingstater som muligt. Især de store. Vis mere Luk

Biden fører

Den snu forretningsmanden havde gjort det. Levebrødspolitikeren Clinton var slået.

I 2020 har Donald Trump igen brug for Pennsylvanias 20 valgmænd, hvis han skal gøre sig forhåbninger om at lave et lignende nummer.

Biden fører på nuværende tidspunkt i meningsmålingerne med 50 procent mod Trumps 46 procent. Forretningsmanden har brug for at lykkedes med sin masterplan igen. Pennsylvania er afgørende.

Stor oversigt: 17 dramaer der afgør præsidentvalget