Den har han virkelig brug for

Med sine 20 valgmænd er Pennsylvania på en delt fjerdeplads over de største stater. Det betyder, at Trump virkelig har brug for 'The Keystone State', hvis han skal vinde valget

Pennsylvania bliver ofte kaldt for 'The Keystone' på grund af statens afgørende rolle grundlæggelsen af Amerikas Forenede Stater.

Og her knap 250 år efter USA's grundlæggelse har Pennsylvania igen en afgørende rolle. Denne gang for Donald Trump.

Præsidenten har nemlig desperat brug for Pennsylvanias 20 valgmænd, hvis han skal gøre sig forhåbninger om, at tilråbet 'four more years' skal blive en realitet.

Forstå, hvordan amerikanernes valgsystem fungerer, her - helt enkelt.

Mission Impossible

Flere eksperter og analyser heriblandt denne fra Financial Times peger på, at Donald Trump får rasende svært ved at vinde valget uden Pennsylvania.

Et scenario uden Pennsylvania er eksempelvis, at Trump så skal vinde Arizona, Minnesota, Florida og Wisconsin. En ualmindelig vanskelig mission, der ville få selv Tom Cruise til at skælve.

Og det ved Demokraterne godt.

Går Pennsylvanias vej

Mediet Politico har talt med Josh Sharipo, der er Attorney General hos Demokraterne i Pennsylvania, og han er ikke i tvivl.

- Det er helt tydeligt ud fra et valgmandsperspektiv, og hvis du kigger på kortet fra sidste valg, hvor helt afgørende Pennsylvania er. Når alt kommer til alt, så tror jeg, at landet går den vej, som Pennsylvania går, siger han til Politico.

Af samme årsag har Joe Biden fokuseret tungt på netop Pennsylvania, hvor han har planlagt vælgermøder både søndag og mandag inden valget.

Donald Trump har derimod spredt sin slutspurt mere ud til Michigan, Iowa, North Carolina, Georgia og Florida. De seneste målinger har givet Joe Biden en lille fordel i Pennsylvania

Washington holder vejret: Det Hvide Hus forskanset

Stor oversigt: 17 dramaer der afgør præsidentvalget

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ammunitionslagre tømt: USA går våbenamok før valget