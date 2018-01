Den mystiske opstand: Sådan skete volden

De iranske myndigheder påstår, at uroen i landet er overstået.

- Med hjælp fra gud er deres nederlag endeligt, udtaler Mohammad Ali Jafari, Revolutionsgardens leder, ifølge CNN.

Undervejs er 21 mennesker blevet dræbt og 450 sat bag lås og slå, meddeler regimet.

Dermed er uroen den voldsommeste, der har ramt det lukkede land siden 2009.

Uroen har fundet sted i hele landet, hvilket fremgår af det klikbare kort nederst i artiklen.

Oprør uden ansigt

Hvorvidt uroen reelt overstået er dog usikkert. Det er ligeledes usikkert, hvem som egentlig står bag. Og hvad der har været dens mål. For ingen er stået frem og har taget ansvaret.

Informations mangeårige Mellemøsten-reporter Lasse Ellegaard bider dog i torsdagens avis (betalingsartikel) mærke i, at oprøret startede i byen Mashad, hvor den konservative præst Ebrahim Raisi besidder stor indflydelse. Både økonomisk og religiøst.

Ebrahim Raisi tabte sidste år præsident valget, men sidder fortsat i eksperternes råd og er dermed en magtfuld modstander for præsident Hassan Rouhani.

Telefonsamtale afsluttet

Den franske præsident Emmanuelle Macron har i en telefonsamtale ifølge AFP kritiseret volden over for præsident Hassan Rouhani, som ønsker at Frankrig skal sætte en stopper for den iranske eksilopposition i Paris.

Men den snak faldt ifølge det iranske nyhedsbureau Fars Rouhani så meget for brystet, at han afsluttede samtalen. Sikkert er det i hvert fald, at et offcielt besøg i Iran fra den franske udenrigsminsiter er udskudt.