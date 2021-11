Den svenske statsminister trækker sig efter syv timer på posten

Sveriges statsminister, Magdalena Andersson, der tidligere onsdag blev godkendt i embedet af Riksdagen, har begæret sin afsked, efter regeringen er revnet.

Det fortæller hun på et pressemøde sidst på eftermiddagen kun godt syv timer efter, at Riksdagen med snævert flertal godkendte hende som afløser for sin socialdemokratiske partifælle Stefan Löfven. Der skriver nyhedsbureauet TT.

Årsagen er, at Miljøpartiet, der danner regering sammen med Socialdemokraterna, er trådt ud af regeringen i protest mod, at den borgerlige opposition har fået flertal for deres egen finanslov.

Forinden var regeringens finanslov nedstemt af Riksdagen onsdag eftermiddag.

Miljøpartiet har dagen igennem ladet forstå, at de ikke kan leve med en borgerlig finanslov, der ikke sætter kampen for klima og miljø højest.