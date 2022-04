Departementschef købte to nye telefoner midt i sms-sag

Få timer før statsminister Mette Frederiksen sidste år skulle på skærmen foran hele Danmark for at forklare de slettede sms'er i minksagen, løb departementschef Barbara Bertelsen ind i en Humac-butik på Fisketorvet og købte en pink iPhone 13.

Hun oprettede samtidig et nyt, privat abonnement. To dage senere købte Bertelsen i samme butik på Fisketorvet en blå IPhone 13.

Det skriver Berlingske.

Kan have offentlig interesse

Det kan have offentlighedens interesse, at departementschef i Statsministeriet - Barbara Bertelsen - har købt to nye telefoner og oprettet et telefonabonnement, samtidig med at sagen om slettede sms'er kørte i november.

Det vurderer Michael Gøtze, der er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet over for Berlingske.

- Meget taler for, at oplysningerne om telefonkøbene må have offentlig interesse, siger han til avisen.

Bør undersøges nærmere

Tim Knudsen, professor emeritus ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, er enig i vurderingen af, at det kan have offentlighedens interesse, siger han til Berlingske.

Statsministeriet oplyser til Berlingske, at Barbara Bertelsen har haft en arbejdstelefon og en egenbetalt privattelefon siden november 2021.

Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance mener, at telefonindkøbene bør undersøges nærmere. Det siger de til Berlingske.

Ikke mistænkeligt

Frederik Waage, der er professor og i forfatnings- og forvaltningsret mener ikke, at Berlingskes oplysninger er mistænkeliggørende, siger han til avisen.

Han understreger, at man også har ret til privatliv som departementschef. Det kan derfor give god mening, at en departementschef ønsker en telefon til arbejde og en telefon til private samtaler.

Hanne Fugl Eskjær, der er formand for Djøfs forening for Offentlige Chefer, er enig i, at det er helt naturligt at adskille arbejds- og privattelefoner.

- Som embedsmand skal man naturligvis kunne have et privatliv, som ikke bliver underkastet offentlighedens indsigt. Alt andet vil være helt uhørt og i yderste konsekvens en krænkelse af privatlivets fred, siger hun i en kommentar til Ritzau.

Hun advarer imod, at politikere mistænkeliggør embedsfolk.