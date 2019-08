Der står 1-1: Margrethe har også afvist Trump

Under et besøg på Manhattan i 1991 takkede Dronning Margrethe nej tak til at møde den nuværende præsident. Dengang var han hotelejer, som tiggede om at møde den royale dansker

Trump har givet dronning Margrethe og det øvrige Danmark den kolde skulder og aflyst den planlagte statsbesøg, der skulle have fundet sted i september.

Men det forholder sig faktisk sådan, at dronningen var først til at afvise Donald Trump. Og måske var det allerede dengang tilbage i 1991, at der blev sået interesse for Grønland, skriver Politiken.

Officielt besøg

Dronningen og den daværende udenrigsminister, Uffe Elleman-Jensen, havde været på officielt besøg hos den daværende præsident George W. Bush i Washington D.C., men fortsatte privat til et ophold på Manhattan, New York.

Dronningen og den daværende udenrigsminister indlogerede sig på det fine Plaza Hotel, som dengang den første afvisning fandt sted, var ejet af Donald Trump.

Trump fik nys om, at der var en dansk royal i bygningen, og ville straks møde hende. Men dronningen var efter sigende ikke helt lige så opstemt, mener Uffe Elleman-Jensen i sin samtalebog fra sidste år 'Du store verden'.

Dronning Margrethe mødte den daværende amerikanske præsident George Bush i Washington D.C. i 1991. Efterfølgende drog hun til New York, hvor hun boede på Trumps hotel. Foto: Jens Dresling

Uffe måtte træde til

- Han kom masende og ville mødes med dronningen, så han kunne blive fotograferet med hende. Jeg fik et diskret vink om, at det syntes majestæten ikke var en fremragende idé, så det måtte da lige være en opgave for en udenrigsminister. Så jeg gik ud og fik ham stoppet, mens majestæten smuttede ud i byen ad en bagudgang, og jeg havnede i et mødelokale med Trump og hans mandlige assistent, fortæller Uffe Ellemann-Jensen i bogen.

Grønland var et samtaleemne

Uffe Elleman-Jensen var ikke imponeret over Trumps person, og som Politiken skriver, så virkede den nuværende præsident 'bøvet, dum og uinteresseret'.

Den manglende kemi førte til at Elleman-Jensen måtte trække mange forskellige emner op ad hatten, og her landede samtalen så på Grønland. 'Jeg begyndte at fortælle røverhistorier om Grønland, skrøner og mærkelige retter deroppe', skriver han i bogen.

Og Grønland vækkede Trumps opmærksomhed til stor forargelse hos den mandlige assistent, som var dybt imponeret over, at Trump stillede opfølgende spørgsmål til historierne om Grønland, skriver Politiken.

Ifølge Berlingske nåede Trump dog kortvarigt at hilse på dronningen, da han stod ved døren for at byde velkommen.

- Han sagde ikke så meget. Han stod bare og sagde pænt goddag, fortæller tidligere ceremonimester Christian Eugen-Olsen, som deltog i statsbesøget ifølge DR.