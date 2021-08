Derfor blev kun 15 evakueret: Skulle hjem til fodboldkamp

Det har vakt stor undren, at der kun var 14 nordmænd og en person med lovligt ophold i Danmark ombord på et evakuerings-fly, der landede i Københavns Lufthavn onsdag morgen.

Det danske fly fra DAT havde ellers en kapacitet på 111 passagerer, men det fik altså kun 15 mennesker med sig hjem fra Afghanistans hovedstad, Kabul.

I første omgang lød det fra piloten, at man ikke kunne strække den længere, fordi man havde en anden kunde i venteposition.

Den kunde kunne man ikke afbryde kontrakten med, lyder det videre.

Her ankommer McDonnell Douglas MD-83 fra DAT til København onsdag morgen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

FCK ventede

Ifølge mediet Check-in.dk var DAT-flyet nemlig nødt til at afslutte evakuering-smissionen for at i al hast at flyve til København, hvor fodboldklubben FCK ventede på at få et lift til deres kamp torsdag aften i Tyrkiet, hvor de møder Sivaspor i Conference League.

Her var man kontraktligt forpligtet til at fragte de danske løver til Sivas i det centrale Tyrkiet, bekræfter administrerende direktør i DAT Jesper Rungholm.

Han fløj selv evaluerings-flyet hjem til København fra den pakistanske hovedstad, Islamabad, hvorfra der er etableret en luftbro til Kabul.

Og det var hele tiden var planen, at man skulle hjem onsdag morgen, fortæller han til Check-in:

- Vi kunne ikke stå open-ended i Islamabad med en hel besætning. Det var den helt rigtige løsning for os at flyve hjem, siger han til Check-in.dk.

Skarp kritik

I første omgang lød begrundelsen fra Udenrigsministeriet for det stort set mennesketomme fly, at 'operationen i øjeblikket er vanskelig'.

Den forklaring gav Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, ikke meget for.

- Det synes jeg er barokt. Vi er en situation, hvor Venstre og andre partier har sagt, at hvad end det koster, og hvad end det kræver, så er vi klar til at dække det, sagde han tidligere onsdag.

- Det må aldrig være penge, der skal være afgørende for at få de danske statsborgere og de flere hundrede, der har hjulpet Danmark i mange år, ud af Kabul, fortsatte han.

På siden Flightradar24.com kan man se, at det danske McDonnell Douglas MD-83-fly landede i Københavns Lufthavn klokken 7.43 onsdag morgen og satte kursen mod Tyrkiet allerede klokken 10.16.