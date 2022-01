Derfor går han missilamok

69 år efter Koreakrigens afslutning er Nordkorea fortsat hunderæd for, at USA kunne finde på at indlede et angreb, mener ekspert

Det er ikke helt ved siden at skiven, at USA's tidligere præsident Donald Trump i spydige vendinger under et FN-topmøde i 2017 kaldte Nordkoreas leder Kim Jong-un for 'rocketman'.

Raketmanden Kin Jong-un er nemlig gået amok med at teste missiler de seneste år.

I januar 2021 skød Nordkorea året ind med et ballistisk missil, der blev affyret fra en ubåd. Landets militær udråbte missilet til 'verdens mest kraftfulde våben'.

I år har regimet i hovedstaden Pyongyang allerede testet hypersoniske missiler to gange. Mere kan være på vej, lyder det fra ekspert.

Nordkorea har på under en uge foretaget to prøveaffyringer af missiler. Ifølge statslige medier i det lukkede land forløb begge affyringer efter planen. Foto: Jung Yeon-Je/Ritzau Scanpix

Ryster i bukserne

Ifølge Geir Helgesen, der er seniorforsker på Nordisk Institut for Asienstudier på Københavns Universitet, har de mange test nemlig ét konkret formål.

- De er bange for USA. De er temmelig voldsomt til stede i regionen, og der er ikke nogen fredsaftale efter koreakrigen. Der er en våbenhvile, men det kan sagtens betyde, at våbnene på et tidspunkt ikke hviler mere. Det bringer Nordkorea i en nærmest konstant alarmtilstand, så hvis der er noget land i verden, som er bange for, at USA bruger sine militære muskler, så er det faktisk Nordkorea.

- Men det skjuler de ved at spille med musklerne. Når de tester våben, lader de som om, at de er på niveau med USA, selvom godt ved, at det ikke er sandt. De har dog oplevet, at det skaber en form for sikkerhed for dem, fordi de ikke bliver angrebet så længe, de fyrer missiler af, siger han.

Nordkoreas statslige nyhedsbureau KCNA har torsdag delte tidligere i januar dette billede af et hypersoniske missil, som blev testet. Foto: Kcna/Reuters

Kina i ryggen

Der er også flere åbenlyse problemer for det nordkoreanske regime, påpeger Geir Helgesen:

- Nordkorea er en svag stat med stærke stater omkring sig. Kina, Japan og Sydkorea er allesammen knaldstærke og økonomisk i topform. Så har man Nordkorea, som ikke kan få gang i økonomien, uanset hvad de siger eller gør. Og de kan heller ikke snakke med USA.

-E n væsentlig grund til at de ikke kan få gang i økonomien er FNs embargo. USA står på mål for denne embargo, og den strammes hver gang Nordkorea 'opfører sig dårligt'. Det er, kan man sige, en ond spiral for Nordkorea.

Professoren afviser dog, at USA kunne finde på at angribe Nordkorea, fordi landet grænser op til Kina

- Kina har jo sagt, at ethvert angreb på Nordkorea er uacceptabelt, siger Geir Helgesen.

Kim Jong-Un nyder vild millitær udstilling i Nordkorea.

Nabo bekymret

Ifølge Japans forsvarsminister, Nobuo Kishi, tilbagelagde det seneste missil en distance på omkring 500 kilometer, før det styrtede ned i Det Japanske Hav mindst 360 kilometer fra kysten.

Nordkorea har gentagne gange foretaget prøveaffyringer af missiler, advarer ministeren i nabolandet.

- Siden sidste år har Nordkorea gentagne gange affyret missiler. Det er meget beklageligt, siger Japans premierminister, Fumio Kishida, om onsdagens affyring.

Nordkorea har i årevis været underlagt internationale sanktioner som følge af landets udvikling af masseødelæggelsesvåben.

FN's Sikkerhedsråd vedtog i 2006 en resolution om sanktioner, efter at Nordkorea foretog en atomprøvesprængning.

Donald Trump og Kim Jong-un under deres topmøde i 2018. Foto: Saul Loeb/Ritzau Scanpix

Samtalen døde

Siden er sanktionerne flere gange blevet strammet som svar på yderligere forsøg med atomvåben og missiler.

USA's forhenværende præsident Donald Trump formåede i 2018 som den første siddende præsident at få et topmøde i stand med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i håb om at få ham overtalt til at opgive landets atomvåbenprogram.

Men samtalerne mellem de to endte uden konkrete resultater.