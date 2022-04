Derfor går Putins kæreste fri

Hun har i årevis været udpeget som Vladimir Putins kæreste.

Men omverdenen ved ikke meget om forholdet mellem den 39-årige usbekisk-fødte kvinde Alina Kabayeva og Putin, som den russiske præsident tidligere har fået valgt til det russiske parlament.

Ifølge den anerkendte amerikanske avis Wall Street Journal spiller Putins kæreste dog angiveligt en rolle i at skjule hans enorme personlige formue.

Alina Kabayeva har også tidligere fået et velbetalt job som rådgiver for Putins spejderkorps, de uniformerede, nationalistiske unge russere. Foto: Pierse/Laureus/Ho/Ritzau Scanpix

Ikke på sanktionsliste

Mens Putin og hans inderkreds af stenrige oligarker er under strenge sanktioner fra både EU, USA og Storbritannien går Alina Kabayeva stadig fri.

Den tidligere olympiske gymnast er ifølge amerikanske embedsmænd 'mistænkt for at skjule dele af Putins formue'.

Men indtil videre går hun altså fri af én bestemt årsag:

- Det vil kunne ses som et så personligt slag for Putin, at det yderligere kan forværre forholdet mellem Rusland og USA, siger amerikanske embedsmænd til Wall Street Journal.

Avisen mener dog at vide, at der ligger en sanktionspakke klar i det amerikanske finansministerium. Det er dog ikke bekræftet fra ministeriet.

Alina Kabaeva under en opvisning i 2006, hvor hun vandt en sølvmedalje under Det Europæiske Mesterskab for Rytmisk Gymnastik i Moskva. Foto: Sergey Ponomarev/Ritzau Scanpix

OL og Dumaen

Alina Kabayeva er tidligere olympisk mester i rytmisk gymnastik. Hun sad ligeledes fra 2007 til 2014 i det russiske parlament, Dumaen, som repræsentant for Putins parti Forenet Rusland.

Hun har derudover også været covermodel for russiske Vogue.

Wall Street Journal beskriver hende som 'den kvinde, som den amerikanske regering mener, ​​er Putins kæreste og mor til mindst tre af hans børn.'

Det er dog aldrig blevet bekræftet af toppen i Kreml.

Her kan du læse, hvor rig Putins kæreste formentlig er.