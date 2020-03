Derfor har Sundhedsstyrelsen ikke tal på raskmeldte

Sundhedsmyndighederne har ikke tal på, om folk bliver raskmeldt for coronavirus. Man kommer heller ikke til direkte at undersøge, om folk er døde af coronavirus - her vil der være tale om en 'teknisk afrapportering', siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm:

- Man får ikke en raskmelding i vores hovedsystem. Vi er er i gang med at udvikle en statistisk model for raskmelding. Det vil sige, at hvis man ikke længere er indlagt, så vil man efter en vis periode blive raskmeldt.

- Det er også den måde, at vi fremadrettet vil afrapportere coronadøsfald på. Hvis man 60 dage efter coronavirus dør, så rapporterer vi det som coronadødsfald. Det er ikke det samme som, at man er død af coronavirus. På en måde vil vi lave en teknisk afrapportering på dødsfald, som andre lande også gør, siger Søren Brostrøm.

