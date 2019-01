Derfor siger han nej: Bange for at se dum ud

USA's præsident, Donald Trump, vil ikke acceptere Demokraternes forslag om at godkende en lovændring, der kan åbne op for statsapparatet igen.

Det skyldes, at han ikke 'vil se dum ud', fortæller en kilde i Det Hvide Hus til CNN.

Republikanernes og Demokraternes ledere i Kongressen var onsdag eftermiddag lokal tid inviteret til et møde med præsidenten bag lukkede døre i Det Hvide Hus.

Her orienterede Trump om landets delvise nedlukning og om kontrollen ved grænsen til Mexico.

Under mødet skal præsident Trump have fortalt Demokraternes leder i Senatet, Chuck Schumer, at han 'vil se dum ud', hvis han accepterer Demokraternes tilbud.

Kort før jul blev dele af statsapparatet i USA sat ud af kraft, fordi Donald Trump og Kongressen ikke kunne blive enige om en finanslov for 2019.

Nedlukningen indebar, at mere end 400.000 offentligt ansatte blev beordret til at møde på deres arbejde uden løn, mens andre 380.000 blev sendt på orlov.

Stridspunktet er den mur, som præsident Trump ønsker at opføre langs grænsen mellem USA og Mexico. En mur, som han profilerede sig på under præsidentvalget i 2016.

Donald Trump vil forhindre immigranter i at komme ulovligt ind i USA, men Demokraterne nægter fortsat at acceptere Trumps krav om at bruge milliarder af dollar på sådan en foranstaltning.

Tirsdag opfordrede Trump den kommende formand for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, til at indgå en budgetaftale.

I et opslag på det sociale medie Twitter skrev Trump, at hele debatten om 'grænsesikkerhed, muren og nedlukning' er et dårligt udgangspunkt for Pelosi, når hun torsdag overtager posten som formand for Repræsentanternes Hus.

Tweetet afsluttes med opfordringen: 'Skal vi indgå en aftale?'

Nancy Pelosi udtalte tirsdag, at Demokraterne er klar til at 'gøre en ende på Trumps nedlukning'. Men Demokraternes plan omfatter ikke de milliarder af dollar, som Trump kræver til opførelsen af en grænsemur.

3. januar er det derfor endnu ikke lykkes at forhandle en aftale på plads.