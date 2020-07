Derfor smider de hinanden ud

Den amerikanske verdensorden har været en nødvendig forudsætning for Kinas opstigen, men Kina hverken kan eller vil længere indordne sig.

En selvsikker, ambitiøs og aktiv kinesisk udenrigs- og sikkerhedspolitik udfordrer i stigende grad USA og skaber international spænding.

Professor Steen Rynning, Institut for Statskundskab på SDU, fortæller, at det er en konflikt, der er affødt af, at Kina bliver større og kræver sin ret.

- USA tror ikke på, at Kina kan rummes inden for den liberale orden. Og derfor skal der trækkes grænser. Det er grænsetrækning, vi oplever, lyder det fra Sten Rynnig.

Han suppleres af Henrik Breitenbauch, centerleder på Institut for Statskundskab på KU.

- Helt basalt, så bunder det i, at Kina har oplevet en økonomisk vækst, der gør, at de er ved at være på niveau med USA.

- At opnå lighed i økonomisk magt gør, at man fra kinesisk side gerne vil have politisk indflydelse.

Ideologisk magtkamp

Det er ingen hemmelighed, at amerikanerne og kineserne har forskellige ideologiske standpunkter. Kinesernes lukkede kommunistiske et-parti-stat over for vestens og amerikanernes demokratiske fremgangsmåder.

De to kamphaner den amerikanske præsident Donald Trump og den kinesiske ditto Xi Jinping mødtes på Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida, 6. april 2017. Siden er spændingerne taget til i styrke. Foto: Carlos Barria / Ritzau Scanpix.

De to modsætninger skaber spændinger, men for Kina især, er det ifølge Sten Rynning vigtigt at skubbe diskussionen omkring styreform ud på til højre.

- Det er utroligt vigtigt for Kina, at de bliver set som værende fredelige og nærmest ikke-ideologiske, fordi de så kan køre deres handels- og forretningsplaner ud.

- I det øjeblik, at Kina bliver koblet ind i en ramme, hvor de repræsenterer noget ideologisk, som vi skal være på vagt over for – så bliver deres betingelser for at operere politisk helt anderledes, fortæller Sten Rynning.

Lukning af konsulater

USA og Kina trækker grænser over for hinanden. De smider journalister ud hver især, mens konsulater lukker i de forskellige lande.

Først beordrede amerikanerne det kinesiske konsulat i Houston lukket, fordi de ifølge en talsmand for Det Hvide Hus, der udtaler sig til CNN, oplevede en stigende aktivitet i ulovlig spionage fra kinesisk hånd.

Kineserne kalder derimod lukningen af konsulatet for en politisk provokation fra amerikansk side, der bryder med international lov.

Kineserne fordømte amerikanernes beslutning, men fulgte trop med lukning af det amerikanske konsulat i Chengdu.

Ifølge Sten Rynning og Henrik Breitenbauch drejer det sig mere om at sætte grænser, når to stormagter stejler og kæmper om det internationale politiske førersæde.

- Det er en helt klassisk eskalation i internationale kriser. At man begrænser hinandens tilstedeværelse. Så det er primært et symbolsk træk, men det er stadig alvorligt, siger Henrik Breitenbauch.

De benspænd, som amerikanerne og kineserne laver mod hinanden, gør det alt andet lige sværere at operere i hinandens lande. Det fortæller professor Sten Rynning.

- De reducerer hinandens fodaftryk hos hinanden. Det er den farlige del af grænsedragningen.

