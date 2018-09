Desperat Trump: Kim Jong-un kan da lide mig

En ny bog og en kronik i New York Times presser den amerikanske præsident, der hæfter sig ved at Kim Jong-un kan lide ham

Under sin kampagne i Montana torsdag gjorde Donald Trump det klart for sine vælgere, at New York Times ifølge ham har fejlet stort ved at bringe den omdiskuterede kronik i New York Times onsdag.

Trump kaldte handlingen for forræderi og opfordrede i stedet mediet til at afsløre navnet på den unavngivne kilde, som præsidenten i øvrigt kalder for en kujon.

I kronikken skrev den unavngivne kilde, at Trump er 'amoralsk' og 'udemokratisk', og at topfolk i Det Hvide Hus aktivt modarbejder ham.

- Dilemmaet, som præsident Trump ikke forstår til fulde, er, at mange af de højtstående embedsmænd i hans administration arbejder hårdt på at hæmme hans dagsorden og værste tilbøjeligheder.

- Jeg ved det, fordi jeg er en af dem, skriver embedsmanden i kronikken, der har titlen 'Jeg er en del af modstandsbevægelsen i Trump-regeringen'.

Kronikken blev bragt få dage efter, at flere medier kunne afsløre indhold fra Bob Woodwards nye bog 'Fear: Trump in the White House', der udkommer 11. september. Indhold, der som titlen antyder det, ikke sætter Trump i et godt lys.

Se udklip fra kronikken her:

Kim Jong-un hyldest

Men under sin kampagne i Montana lignede Trump en mand, for hvem det aldrig er gået bedre end nu. Han kaldte Det Hvide Hus for en velsmurt maskine, og så hæftede han sig ved, at den nordkoreanske leder Kim Jong-un kan lide ham.

- Jeg fik at vide, lige før jeg trådte op på denne her scene, at Kim Jong-un har sagt nogle fantastiske ting om mig. Han sagde 'jeg har tillid til præsident Trump'. Hvad siger I så?, lød det stolt fra Trump til de amerikanske vælgere.

Ifølge Trump skulle Kim Jong-un også have sagt, at Nordkorea vil reducere sine atomvåben i løbet af Trumps præsidentskab.