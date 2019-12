Det betyder brexit for Danmark

Efter en fuldstændig knusende sejr til Boris Johnson og de Konservative ved valget i Storbritannien, er brexit nu lige om hjørnet.

Det vurderer Henrik Larsen, som er professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

- Sandsynligheden for, at aftalen nu går igennem, er meget, meget stor, siger han.

Nu ved de danske virksomheder, som har samhandel med Storbritannien, at reglerne bliver ændret, og det giver noget ro, vurderer han.

Virksomhederne kan dog langt fra ånde lettet op endnu.

Når Storbritannien formelt træder ud af EU, skal der nemlig forhandles en aftale på plads mellem EU og Storbritannien, som lægger rammerne for, hvordan vi skal handle med hinanden fremover, og ifølge Henrik Larsen er det usikkert, hvordan den aftale kommer til at se ud.

- Det eneste, vi ved, er, at mange mener, at det ikke vil kunne lade sig gøre at forhandle aftalen på plads inden fristen ved udgangen af 2020, siger han.

Selvom der ifølge Henrik Larsen er status quo, indtil slutningen af næste år, kan usikkerheden omkring handelsaftalen have alvorlige økonomiske konsekvenser.

- Usikkerhed er aldrig godt. Og på grund af brexit har Storbritannien lavere økonomisk vækst, og det spiller en rolle for Danmark, fordi de er en af vores vigtigste handelspartnere, siger han.

Det værste

Ifølge Henrik Larsen er det i høj grad landbrug og fiskeri, der er usikkerhed omkring.

- Vi ved faktisk ikke, om briterne vil lave en aftale om fiskeri, eller om de ikke vil, siger Henrik Larsen.

Han vurderer, at EU vil gøre, hvad de kan for at holde fast på sit og sørge for, at hvis Storbritannien ikke vil gå ind på EU's præmisser om fiskeri og eksport af landbrugsvarer, så må de give køb på noget andet, siger professoren.

- Så man ved, hvad EU vil forsvare, men man ved ikke, hvordan det ender, siger han.

Hvis vi står uden en aftale i slutningen af 2020, vil det værste, der kan ske, være, at handlen overgår til WTO's regler om told.

- Hvis ikke man har en aftale inden 2021, så ender vi i en situation, hvor der kommer 40 procent told på alle varer.

- Der kan også ske det, at Storbritannien ønsker at operere med nogle helt andre regler for import af landbrugsvarer, og det kan også gøre det svært, siger Henrik Larsen.

