Det britiske parlament stemmer om brexitaftale 12. marts

Tirsdag den 12. marts stemmer de britiske parlamentarikere for anden gang om premierminister Theresa Mays brexitaftale.

Det oplyser lederen af Underhuset, den konservative Andrea Leadsom.

Meldingen fra premierminister Theresa May har hidtil været, at afstemningen skulle finde sted senest 12. marts. Det har indtil nu dog ikke ligget helt fast, at det ville ske netop på den dag.

Næste uge bliver på mange måder en skæbneuge i det britiske parlament.

Først og fremmest på grund af den afgørende afstemning om Mays aftale.

Men også fordi May har varslet yderligere afstemninger, hvis hendes aftale endnu engang bliver stemt ned.

13. marts vil der i så fald blive holdt en ny afstemning. Her skal parlamentet tage stilling til, om det kan acceptere et brexit uden aftale.

Hvis det ikke kan det, skal der igen stemmes 14. marts. Her skal der så tages stilling til, om parlamentet ønsker at udskyde brexit.

Alt imens fortsætter forhandlingerne mellem EU og Storbritannien.

Den britiske regerings juridiske chef, Geoffrey Cox, siger torsdag, at de "fokuserede, detaljerede og forsigtige diskussioner snart genoptages".

Samtidig siger udenrigsminister Jeremy Hunt, at man håber på, at man kan få et gennembrud i forhandlingerne i løbet af weekenden.

Ingen officielle møder mellem EU og Storbritannien i weekenden er dog annonceret.

Men Margaritis Schinas, der er talsmand for EU-Kommissionen, siger, at formand Jean-Claude Juncker nok skal finde plads i kalenderen, hvis det bliver nødvendigt.

- Formand Juncker er tilgængelig 24-7. Det samme gælder for hele artikel 50-holdet og alle andre involverede, siger han.