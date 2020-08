Det Konservative Folkeparti har altid været fortaler for at ophæve revisionspligten. I sin tid var der erhvervsminister Bendt Bendtsen, der fjernede den, og siden har Brian Mikkelsen som erhvervsminister været med til at lempe kravene yderligere.

Erhvervsordfører Mona Juul er dog på ingen måder afvisende overfor en opstramning.

- Vi skal selvfølgelig sørge for, at der ikke er svindel. Men bare i forbindelse med hjælpepakkerne har man bare kunne se, at folk bliver lidt for opfindsomme. Så den bevågenhed skal vi have. Men der skal være en balance i forhold til, hvor meget man belaster mindre virksomheder. Vi skal gå benhårdt efter svindlerne, og samtidig sikre at man kan drive en virksomhed uden at bruge ekstremt mange revisorpenge.

- Men det er jo også ofte de mindre virksomheder, der snyder? Jeg har f.eks. fundet flere sager, hvor direktørerne tydeligt har sminket regnskaber for at kunne begå kreditbedrageri. Og nogle har snydt i skat og moms.

- Tag ikke fejl. Jeg kan godt lide revisorpåtegninger. Men måske skal man bare graduere dem. For sådan nogle fejl vil jo være nemme at opdage for en revisor. Uden at lægge mig fast på noget, så er man nødt til at kigge på nogle forskellige modeller. Hvis man bruger de samme modeller over alle, så kan det blive meget tungt.

Hvidvask

- Så du vil være med til at stramme lidt op?

- Jeg er i hvert fald positiv over at se på det, fordi der sker bare en udvikling på det her område.

- Set i retrospektiv har der så været for lemfældige krav?

- Nej, jeg tror bare tingene udvikler sig. Alt er på bagkant, og man skal lige opdage, hvor man begynder at se huller.

- Der har været to store hvidvasksager for nylig for samlet en halv milliard kroner. Hvor selskaberne, der har været brugt, har fravalgt revision. Hvad tænker du om det?

- Det giver virkelig stof til eftertanke. Det skal der simpelthen kigges på det. Jeg er helt med, men lad os nu lige tænke os godt om, så vi ikke laver nogle regler, der giver ekstremt høje omkostninger.