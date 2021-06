- Det handlede om at komme af med Netanyahu

Efter 12 år med Benjamin Netanyahu på posten, skal Israel have ny premierminister.

Det står klart, efter at en koalition har formået at samle de nødvendige 61 mandater ud af de i alt 120 i Knesset for at danne en ny regering.

Og det er en noget umage forsamling, der er gået sammen med ét fælles mål: At komme af med Netanyahu.

Således er det blandt andet Naftali Bennett fra det yderste højre en del af forsamlingen sammen med blandt andre midterpartiet Yesh Atid og det arabiske parti Raam.

Og spørger man Danny Raymond, der er mellemøstekspert og lektor på Aalborg Universitet, er det da også et særsyn i israelsk politik.

- Det her er noget af en revolution i israelsk politik. Der er lavet en våbenhvile mellem partier, som normalt ikke ville sidde i samme rum. De har gjort det, fordi de har set Netanyahu som en trussel mod det israelske demokrati, siger han.

BLÅ BOG: Netanyahu er Israels længst siddende premierminister Israels premierminister Benjamin Netanyahus tid ved magten er forbi. Ingen anden israelsk premierminister har nogensinde haft jobbet i lige så lang tid som 71-årige Netanyahu, som har båret titlen i sammenlagt cirka 15 år. Her kan du blive klogere på Netanyahu: Navn: Benjamin Netanyahu. Alder: 71 år (født den 21. oktober 1949). Fødested: Tel Aviv, Israel. Søn af: Historiker Benzion Netanyahu og Zila Netanyahu. Nationalitet: Israelsk. Uddannelse: Uddannet fra MIT (Massachusetts Institute of Technology) i USA. Civilstand: Gift med Sara Netanyahu og har tre børn. Karriere: * Var Israels FN-ambassadør fra 1984 til 1988. * Blev i 1988 valgt ind i Israels parlament, Knesset, for Likud-partiet. * Var viceudenrigsminister fra 1988 til 1991. * Blev leder af det højreorienterede Likud fra 1993 til 1999 og igen fra 2005 til i dag. * Blev valgt som Israels premierminister fra 1996 til 1999 og i tre perioder i træk fra 2009 til i dag. * Var udenrigsminister fra 2002 til 2003. * Var finansminister fra 2003 til 2005, men forlod i 2005 regeringen under daværende premierminister Ariel Sharon i protest mod Israels rømning af Gazastriben. * Blev i slutningen af 2019 tiltalt for korruption af den israelske rigsadvokat. Retssagen begyndte for alvor i år. Netanyahu nægter sig skyldig. * Mislykkedes i foråret med at danne en ny samlingsregering efter Israels fjerde parlamentsvalg på to år. Andet: Er kendt i Israel under kælenavnet 'Bibi', som stammer fra hans barndom. Kilde: Reuters. Vis mere Vis mindre

Ender i fængsel

Koalitionen er i høj grad er et opgør med Netanyahu og hans indflydelse på israelsk politik, lyder det fra eksperten.

- Først og fremmest handler det om at komme af med en mand, som højst sandsynligt kommer ind at sidde i fængsel for korruption. Han har tre store sager kørende mod sig, og det eneste formål han har haft i de seneste fire valg har været at holde sig ved magten. Og så har han brugt alle kneb til at underminere alle andre og det israelske samfund, siger han.

Han fortæller, at det for koaltionsregeringen har handlet om at genskabe tilliden til de demokratiske israelske institutioner.

At de forskellige partier rent politisk er langt fra hinanden er derfor skubbet i baggrunden for en stund.

- Man har slugt en masse kameler på begge sider for at få det her til at fungere. Regeringen hviler på et grundlag af meget forskelligartede partier med meget forskelligartede ideologiske ståsteder. De de repræsenterer meget forskellige segmenter i Israel. Så det er klart, at når man skal lave politik på længere sigt, så vil de opstå en masse modsætningsforhold, fordi man ikke har de samme visioner for, hvordan Israel skal se ud, siger Danny Raymond.

Naftali Bennett fra det højreorienterede parti Yamina, Yair Lapid fra midterpartiet Yesh Atid og Mansour Abbas fra det israelsk-arabiske parti Raam underskriver aftalen om regeringskoalitionen. Foto: Raam/AFP/Ritzau Scanpix

To deles om premierministerpost

Ifølge aftalen mellem partierne i koalitionen vil to personer deles om premierministerposten de næste fire år. I de første to år skal Naftali Bennett sidde på posten, mens Yair Lapid fra Yesh Atid skal overtage de efterfølgende to år.

BLÅ BOG: Netanyahus tidligere stabschef får nu magten Bliver en ny koalitionsregering godkendt af det israelske parlament, Knesset, kommer Naftali Bennett til at deles om posten som Israels premierminister med Yair Lapid. Læs mere om Naftali Bennett her: Navn: Naftali Bennett. Alder: 49 år (født den 25. marts 1972). Fødested: Haifa, Israel. Søn af: Amerikanerne Jim Bennett og Myrna Bennett. Civilstand: Gift med Gilat Bennett. Sammen har de fire børn. Uddannelse: Bachelor i jura ved Hebrew University i Jerusalem. Karriere: * Begyndte at gøre tjeneste i militæret i 1990. Her arbejdede han sig op og blev specialstyrkesoldat. Han forlod militæret i 1996 for at studere. * Grundlagde sammen med tre andre it-virksomheden Cyota i 1999. Bennett var administrerende direktør i virksomheden, der blev solgt for et millionbeløb i 2005. * Blev i 2006 sendt til krigen i Libanon, hvor han stod i spidsen for nogle kontroversielle handlinger. * Blev senere dette år stabschef for Benjamin Netanyahus Likud-parti i oppositionen fra 2006 til 2008. * Brød i 2012 med Likud og blev valgt til Knesset i 2013 for partiet Det Jødiske Hjem, som han ledede. * Bennett er imod oprettelsen af en palæstinensisk stat, støtter bosættelser på den besatte Vestbred og går ind for annektering af store dele af Vestbredden. * Var minister for økonomi og religiøse anliggender fra 2013 til 2015. Fra 2015 til 2018 var han minister for uddannelse, mens han var Israels yngste forsvarsminister nogensinde fra 2019 til 2020. * Brød i 2018 med sit parti og dannede partiet Nyt Højre, der ikke nåede over spærregrænsen. * Slog i 2020 partiet sammen med Det Jødiske Hjem og dannede det religiøse og højreorienterede parti Yamina. Siden har han været medlem af Israels parlament. * Yamina gik i opposition til regeringen med Netanyahu og Benny Gantz. * Ved seneste valg i marts i år fik Yamina seks ud af de 120 pladser i Knesset. Kilder: Reuters, Knesset.gov.il, Naftalibennett.co.il. Vis mere Vis mindre

Det er dog langt fra givet, at regeringen kan holde så længe.

- Jeg tror ikke, der er mange, der tror på muligheden for et længerevarende samarbejde mellem de her partiet. Det kan måske vare et år eller to. Men det, at der er et arabisk-israelsk parti med i koalitionen, og de får en ministerpost, er også en revolution. Så der er mulighed for en tillidsskabende politik mellem de her partier, som normalt ikke ville sidde ved samme forhandlingsbord, siger Danny Raymond.