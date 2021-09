Det Hvide Hus forfærdet over 'skrækkelige' videoer

Præsident Joe Biden og vicepræsident Kamala Harris reagerer på videoer fra grænsebyen Del Rio, hvor amerikanske grænsevagter bruger brutale metoder for at holde migranter tilbage

Der hersker disse dage kaos under en bro i den amerikanske by Del Rio.

Her opholder tusindvis af migranter sig under elendige forhold. Omkring 2000 mennesker er i weekenden blevet flyttet fra grænseovergangen i byen, der ligger i delstaten Texas.

Men videoer fra Reuters og Al Jazeera viser også, hvordan amerikanske grænsevagter tager voldsomme metoder i brug for at holde migranter tilbage. Det får nu spidserne i Det Hvide Hus til at reagere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En grænsevagt på hesteryg forsøger at forhindre to haitianske migranter i at flygte nær byen Del Rio i Texas. Foto: Paul Ratje/Ritzau Scanpix

Forfærdeligt

Over for CNN udtrykker både præsident Joe Biden og vicepræsident Kamala Harris således dyb bekymring over billederne fra det sydlige Texas, hvor mange tusind migranter har forsamlet sig i den seneste tid.

Ifølge pressechefen for Det Hvide Hus, Jen Psaki, kalder Joe Biden videoerne for 'skrækkelige og forfærdelige'.

Vicepræsidenten er endnu mere klar i mælet.

- Det, jeg så med de personer på hesteryg, der behandlede mennesker på den måde, var skrækkeligt. Mennesker burde aldrig blive behandlet sådan, og jeg er dybt bekymret over det, siger vicepræsidenten til CNN.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Migranter i lejren i Del Rio i Texas fortæller, hvordan de er nødt til at krydse Rio Grande-floden og snige sig ind i Mexico for at købe basale ting som vand og mad. Foto: Go Nakamura/Reuters

Sover i urin og afføring

Bruno Lozano, borgmester i Del Rio, sagde lørdag, at over 14.000 migranter befandt sig under broen. Der er rapporter om, at mange af dem er syge.

- Der er urin og afføring, og vi sover ved siden af affald, siger den 30-årige Michael Vargas. Han har været i migrantlejren sammen med sin kone og to børn i tre dage.

Vargas siger, at de har fået et nummer i køen - nummer 16.000 - og at myndighederne for øjeblikket er ved at tage sig af dem, som har nummer 9800.

Nogle af de migranter, der kommer for at søge arbejde og sikkerhed i USA, har været undervejs i uger eller måneder.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hovedpine for Biden

De mange migranter ved grænseovergangen har udviklet sig til en regulær hopvedpine for Joe Biden.

Det er nemlig usædvanligt, at så mange mennesker på kort tid er strømmet til en enkelt grænseovergang, hvilket skaber nye humanitære og politiske udfordringer for Biden-administrationen.

USA's ministerium for indenlandsk sikkerhed advarer om, at migranterne hyppigere finder nattely i stadigt fattigere slumområder eller under Del Rios bro, som forbinder byen i Texas med Ciudad Acuna i Mexico.

På Texas-siden opholder haitianere sig sammen med cubanere, venezuelanere og nicaraguanere.