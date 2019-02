Det Hvide Hus: Ingen aftale

Ingen aftale mellem Donald Trump og Kim Jong-un. Det Hvide Hus har netop meldt ud, at de to parter ikke kunne blive enige, og derfor er topmødet mellem de to i Hanoi blevet afbrudt

Det Hvide Hus meddeler i en erklæring, at ingen aftale er blevet opnået ved topmøde i Hanoi. Møder fortsætter i fremtiden.

'Præsident Donald Trump og Kim Jong-un havde et meget god og konstruktivt møde i Hanoi. De to statsledere diskuterede forskellige måde at igangsætte en atomafrustning og økonomiske fordele. Ingen aftale kom i hus, men de to parter ser frem til at mødes i fremtiden', skriver Det Hvide Hus i en meddelelse til pressen

Præsident Donald Trump holder inden for kort tid et pressemøde om topmødet.

Opdateres ...