'Det kan ikke være rigtigt': DF kræver ny Britta-undersøgelse

Det kan ikke være rigtigt, at der ikke kan placeres et ansvar blandt Socialstyrelsens chefer, lyder det fra DFs socialordfører

Det kan på ingen måder passe, at der ikke kan placeres et tjenstligt ansvar for, at Britta Nielsen gennem en længere årrække formentligt havde mulighed for at svindle for mere end 120 millioner af Socialstyrelsens kroner.

Sådan lyder udmeldingen fra Dansk Folkepartis Karin Nødgaard, der er partiets socialordfører, i kølvandet på, at Kammeradvokaten har afleveret sin undersøgelse af svindelsagen.

- Jeg siger ikke, at Kammeradvokatens undersøgelse ikke er god nok, men jeg tænker umiddelbart, at det ikke kan være rigtigt, at der ikke kan placeres et ansvar for, at det her kunne lade sig gøre, siger hun.

- Som politiker og borger synes jeg, at det er utroligt, at det har kunnet foregå i så mange år, uden at nogen tjenstligt kan drages til ansvar. Derfor synes jeg, at det er relevant med en second opinion. Bliver resultatet det samme, jamen så er det sådan, det er, og hvis ikke, så var det jo rigtig fint at kigge en gang mere.

Hulens masse penge

- Men kommer det ikke til at koste en hulens masse penge at lave endnu en undersøgelse?

- Det er også en hulens masse penge, der er svindlet for, og som er gået fra de allermest udsatte i det danske samfund. Jeg har selv været med til at fordele satspuljemidlerne, og det er jo dybt problematisk og sørgeligt, at de ikke er nået frem.

- Tror du, at du kan få opbakning til en ny undersøgelse?

- Det har jeg ingen forudsætninger for at sige endnu. Nu skal vi i Socialudvalget have en dialog med ministeren, og så må vi se, hvad de andre kunne tænke sig. Nu har jeg sagt, at vi i DF er meget optagede af den her sag, og at vi vil have ryddet fuldstændig op. Jeg ser det, som at der er to spor: Fremtiden, hvor vi skal se på, hvad vi gør, for at det ikke sker igen, og så det bagudskuende, hvor vi skal se på, om det virkelig kan passe, at der ikke kan placeres et ansvar.

DF's Karin Nødgaard mener, at der skal iværksættes endnu en undersøgelse af, hvem der bærer ansvaret for, at det kunne lade sig gøre at svindle for 120 millioner kroner. Her ses Karin Nødgaard til Folketingets åbning i efteråret sammen med partikollegaerne Kristian Thulesen Dahl og Bent Bøgsted. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

S bakker ikke op

Umiddelbart er der dog ikke opbakning fra Socialdemokraterne. Her mener socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil nemlig, at det er politikerne selv, der bærer ansvaret.

- Det er os, der har skruet systemet sammen. I ministeriet har man ikke haft det, der hedder adskillelse af funktionerne, og det skal vi have ryddet op i, siger hun til TV2.

Hun tilføjer, at der bør indføres et godkendelsessystem, hvor mindst to personer er inde over hver eneste overførelse.

Kammeradvokatens rapport afdækker hele 13 forskellige kontrolsvigt gennem perioden, men ingen kan stilles til ansvar, fordi der 'mangler faktuelle oplysninger', og fordi der er tale om 'nedarvede kontrolsvagheder', som ikke uden videre lod sig afdække.

Ved siden af Kammeradvokatens undersøgelse om ansvar har revisionsfirmaet PwC lavet en undersøgelse af, hvordan svindlen kunne finde sted. De to undersøgelser har indtil videre samlet set kostet 2,25 millioner skattekroner. Den endelige pris forventes ifølge børne- og socialministeriet at blive højere.