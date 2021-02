Det kom frem på corona-mødet

Mandag klokken 11 var landets borgmestre og regionsformænd indkaldt til møde med justitsminister Nick Hækkerup.

Indkaldt til stormøde: Borgmestre håber på genåbning

Nick Hækkerup havde indkaldt til mødet med landets borgmestre, hvor der dog ikke kom meget nyt frem. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Mulig skoleåbning

Her kom ifølge borgmester i Læsø Kommune, Karsten Nielsen, ikke nogen konkrete nyheder i forhold til en genåbning. Fokus var på uddannelsesområdet, oplyser han.

- Der er intet kommet frem om øvrig genåbning af liberale erhverv og forretninger i øvrigt. Justitsministeren lagde ud med at sige, at de først havde modtaget rapporten fra ekspertgruppen tidligere i dag.

- Kom de med noget konkret i forhold til genåbning af skolerne?

- Nej, for de har jo ikke fået anbefalingerne studeret, men som jeg kunne forstå det, så er åbningen af 0.-4. årgang faktisk forløbet rigtig fint med hensyn til at få etableret den nødvendige testkapacitet. Det er de imponerede over i regeringen.

- Okay, så I er ikke blevet stillet noget i udsigt i forhold til, hvordan det skal ske?

- Nej, som jeg tolker det, så skal de først lige have tygget lidt på de ekspertudtalelser, siger Karsten Nielsen til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Karsten Nielsen er borgmester i Læsø Kommune, hvor der de seneste to måneder blot har været en enkelt smittet. Foto: HANS RAVN/POLFOTO

Forventer ikke meget

Det bakkes op af borgmester i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen(A).

- Vi fik at vide, at i forhold til genåbningen skulle vi ikke forvente, at der var ret meget, der blev åbnet, og der ville først komme svar onsdag, fordi regeringen nu skulle kigge på de tal, der er kommet ind i dag, og så skulle de snakke med de andre partier i Folketinget.

- Umiddelbart fik jeg bekræftet min tidligere udmelding om, at jeg ikke forventer nogen særligt stor genåbning, siger Holger Schou Rasmussen.

Det blev dog afklaret, hvem der skal stå for tests af de forskellige områder. Kommunen skal selv stå for at få testet deres egne medarbejdere, folkeskolerne, daginstitutionerne og på friskoler.

- Alt hvad der hedder ungdomsuddannelser, højskoler, efterskoler og så videre, det er regionerne og staten der skal stå for det, siger han.

Næsten intet nyt

Det var meget småt med informationer på mødet, hvor borgmesteren da også måtte erkende, at der ikke var kommet noget nyt.

- Nej, egentlig ikke. Men i og med at man er opmærksomme på, at der skal etableres flere teststeder rundt om i landet, så tænker jeg jo, at man har et eller andet i tankerne, der er lidt positivt for skoleområdet.

- Forventer du nyt senere i dag?

- Nej, det gør jeg ikke. Vi er blevet stillet onsdag i udsigt, hvor man vil komme med en helt konkret udmelding. Det kan da godt være, at der kommer et skype-møde igen sidst på dagen i morgen, men det har jeg ingen viden om, siger Karsten Nielsen.

Heller ikke Holger Schou Rasmussen forventer noget nyt.

- Det er vent til onsdag. Og han (justitsminister Nick Hækkerup, red.) gentog flere gange, at man nok ikke skulle sætte næsen op efter det store, fortæller Holger Schou Rasmussen.