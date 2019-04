Det er spil for galleriet, når Demokraterne i USA's Kongres kræver, at de amerikanske skattemyndigheder udleverer Donald Trumps skattepapirer.

Det siger præsidentens stabschef, Mick Mulvaney, til tv-programmet Fox News Sunday.

- Det kommer ikke til at ske, og de ved det. Det er et politisk nummer, siger stabschefen og tilføjer.

- Husk på, at det spørgsmål allerede er blevet bestemt under valgkampen. Vælgerne vidste, at præsidenten kunne have offentliggjort sin selvangivelse, og de vidste, at han ikke gjorde det, og de valgte ham alligevel. Det driver selvfølgelig demokraterne til vanvid, siger Mulvaney.

Donald Trumps stabschef, Mick Mulvaney, ses her yderst til venstre. Foto: Reuters

Demokraterne kræver skattepapirerne udleveret, fordi man vil undersøge, hvorvidt præsidenten havde finansielle interessekonflikter i forbindelse med aftaler i Rusland.

Trump kommenterede fredag på anmodningen og sagde, at han 'ikke er tilbøjelig' til at fremlægge sine selvangivelser.

- Jeg er under revision, uanset hvad folk siger, sagde præsidenten til journalister.

Kontroversen begyndte under valgkampen i 2016, da Donald Trump som den første præsidentkandidat i nyere tid afviste at offentliggøre sine skattepapirer.

Første gang i 45 år

Trumps advokater har bedt finansministeriet om at blokere Demokraternes anmodning.

Advokat William Consovoy kalder papirerne for 'privat information', som det amerikanske skattevæsen rent juridisk ikke kan offentliggøre.

Demokraterne har givet skattemyndighederne en frist til 10. april.

Det er første gang i 45 år, at Kongressen officielt beder myndighederne om at udlevere en præsidents skattepapirer.