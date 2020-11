Det skal du holde øje med på valgnatten

Natten som alle entusiaster indenfor amerikansk politik har ventet på er over os.

Men med et valgsystem, der mildest talt er markant anderledes end det danske, kan det være svært at danne sig et overblik over, hvad der er værd at kigge efter i løbet af natten.

Ekstra Bladet giver dig her overblikket.

Hvornår lukker valgstederne?

Et par enkelte stater kan blive helt centrale i forhold til om valget kan afgøres tirsdag aften amerikansk tid, eller om afgørelsen kommer til at trække ud - potentielt set i flere uger.

Joe Biden er gået ind til valgnatten med en føring i meningsmålingerne. Hvis Biden vinder i svingstaterne Georgia, Florida og North Carolina, så vejen til det hvide hus i 2021 svær for Trump.

I Florida lukker de første valgsteder klokken 1 dansk tid, og de sidste en time efter på grund af tidsforskellen. Her har man allerede optalt de rekordmange tidligt afgivne stemmer, som vi blive annonceret kort tid efter klokken 2 dansk tid.

I Georgia lukker valstederne klokken 1 dansk tid, og resultaterne burde være klar inden for et par timer.

I North Carolina lukker valgstederne klokken 1:30, og også her er alle de tidligt afgivne stemmer blevet talt. Det er derfor sandsynligt, at vi i løbet af valgnatten ved, hvem der vinder staten.

Ekspert: Trump er færdig, hvis Biden vinder Florida Pennsylvania og Florida bliver de første centrale afgørelser i valgkampen, lyder det fra Peter Kurrild-Klitgaard, der er professor i Statskundskab på Københavns Universitet. - I Florida og Pennsylvania kommer resultaterne ind omkring klokken 2. Hvis Biden vinder bare i en af staterne - i hvert fald, hvis han vinder Florida - så er Trump reelt færdig, siger han. - Hold øje med senatsvalget

En tredjedel af det amerikanske senat er også på valg i nat. Det kan være et afgørende pejlemærke ifølge Peter Kurrild-Klitgaard. - Ved præsidentvalgene er der en meget klar tendens til, at det parti, hvis kandidat vinder præsidentvalget også får fremgang ved senatsvalget. På valgnatten ved sidste valg kunne man se, at der overraskende var republikanere, der klarede sig mindre dårligt, end man skulle have troet ifølge meningsmålingerne. Det er en ting, jeg vil sidde og kigge efter.

Hvilke stater er afgørende?

Udover de ovennævnte stater, kan Texas blive afgørende ved dette valg, da staten står til at være en svingstat på trods af, at den traditionelt set har været republikansk. Her lukker valgstederne klokken 3 dansk tid.

I Pennsylvania, som man har lagt op til kan blive en helt central og afgørende svingstat, lukker valgstederne klokken 2 dansk tid. Man tæller dog først de tidligt afgivne stemmer - altså de stemmer, der er afgivet inden valgdagen - i staten onsdag morgen lokal tid.

Michigan og Wisconsin kan ligeledes blive centrale stater, her lukker de sidste valgsteder klokken 3 dansk tid.

Hvornår lukker valgstederne i svingstaterne dansk tid? Georgia: Klokken 1 Ohio: Klokken 1:30 North Carolina: Klokken 1:30 Florida: Klokken 2 Pennsylvania: Klokken 2 Arizona: Klokken 3 Texas: Klokken 3 Iowa: Klokken 4

Hvor lang tid kan valget trække ud?

I flere stater kan brevstemmer, der er modtaget efter selve valgdagen, stadig tælle med, hvis valget er tæt.

I Pennsylvania, der er en svingstat, kan brevstemmer modtaget indtil 6. november komme i spil, hvis stemmefordelingen i staten er tæt.

Derek Beach, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og forsker i amerikanske valg, forventer at en tabende Trump vil kæmpe i retten for, at disse brevstemmer bliver gjort ugyldige, hvilket kan tage tid.

- De fleste analytikere håber bare på, at det er et meget klart resultat, sådan at de her lidt ’dirty tricks’ med retssager og lignende ikke kommer til at påvirke, hvem der bliver præsident, siger han.

